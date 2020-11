ГЕРБ върна бонусите на чиновници, които участват в бордове на държавни фирми

Банкеръ Daily

Парламентарната Комисия по бюджет и финанси прие на второ четене пакет от промени в данъчните закони за 2021 година. Едно от измененията предвижда държавните служители, които участват в бордовете на държавни и общински фирми, отново да получават бонуси за работата си в тях.

Промяната бе прокарана между двете четения от ГЕРБ. Но по-любопитното е, че именно партията на Бойко Борисов премахна тези бонуси през 2012 г. и то по разпореждане на министър-председателя. Според текстовете държавни служители и служители в администрацията на трудов договор могат да участват като представители на държавата в управлението на фирми с държавно или общинско участие в капитала, както в специално създадени със закон държавни предприятия, като за целта ще получават възнаграждение.

Идеите на ГЕРБ не бяха приети радушно от бившия омбудсман Мая Манолова. "Това е скандално предложение на фона на орязаните пари на децата за детски, липсващите линейки и възнаграждения на медицинските специалисти, отказа да се увеличат заплатите на полицаите, липсата на средства за хората на първа линия", коментира Манолова.

"Когато започнаха тези първи атаки срещу участието на чиновници и представители на държавата в тези бордове и те да получават за това заплата, това беше абсолютен популизъм. Всеки, който участва в такъв борд и работи, трябва да получава възнаграждение", смята финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов. По думите му обаче трябва в закона да се регламентират добре правилата за заплащане и критериите за постигане на успех.

Още промени и още критики

Бюджетната комисия одобри на второ четене предложенията на ГЕРБ, с които се намалява от 20 на 9% ДДС за доставката на храна по домовете, както и за храната, взимана за вкъщи, от заведенията.

В закона бе записано, че изискванията към фирмите за софтуера за управление на продажбите (СУПТО) вече има доброволен характер, като за бизнесите, които вече имат касови апарати с такъв софтуер ще има преференции.

Промяната на ДДС ставката бе разкритикувана от Сдружението за модерна търговия, според което ниската единна ставка на ДДС е по-добра алтернатива от диференцирани ставки, които създават значителни рискове и неравноправно третиране на икономическите субекти. "Предложението поставя в неравноправно положение търговците, които също продават, а някои от тях и доставят, прясно приготвена храна за вкъщи, защото според него ако един клиент си купи вечерята от топлата витрина на търговска верига или я поръча от там, ставката ще е 20% ДДС, а ако я поръча от ресторант - 9%. На практика търговецът и ресторантът ще извършват еднаква услуга, но ще работят при различни данъчни условия, което нарушава един от основните принципи на данъчното облагане - неутралност", категорични бяха от организацията.

Колкото до наредбата за касовите апарати, тя бе подложена на критика от IT бранша. "СУПТО режимът, поради своята същност, е неприложим за голяма част от бизнеса, включително огромен брой коректни и иновативни фирми и това представлява дискриминация спрямо тях", заявиха от Българската асоциация по информационни технологии. Според IT бранша СУПТО режимът е базиран на грешни предпоставки, а не на сериозни оценки на въздействие върху бизнеса и IT средата, а това вреди на конкурентоспособността на българския бизнес и създава необосновано високи бариери пред навлизането и оперирането на чуждестранни бизнеси в България.

Предстои гласуване на целия пакет промени в данъчните закони на второ четене и в пленарната зала.