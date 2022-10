Джобните на ученика стават безналични

Банкеръ Daily

Джобните станаха безналични, в детска банкова карта.

"От гимназията ни задължиха да извадим банкови сметки на децата, за да могат да си получават стипендиите. Нямало опция да е на ръка..."

За това сигнализираха родители.

"На една родителска среща се беше появила някаква важна лелка. Не я разбрах много каква беше... Зам. директорка ли или някаква друга. Та се пени да ни обяснява как било задължително и как било наредено от не знам къде си, какви указания имали и прочие. Та ми стана смешно и поисках да ми прати на мейла заповедта на тоя, който е разпоредил, както и указанията. От кого са, на какво основание, министерска заповед и прочие. Лелката се вкисна доста. Нищо не получих на мейла”, разказа на наш читател, опълчил се на административния произвол.

Проверка на „БАНКЕРЪ” показа, че

доста гимназии злоупотребяват с това.

Училищата са длъжни да изплащат стипендиите по удобен за ученика и семейството му начин - в брой, по ученическа сметка или по сметка на родител. Само че някои училищни администрации явно са решили друго.

Подобни практики обаче не могат да хвърлят сянка върху практическата полезност на ученическите дебитни карти. Удобството, сигурността и спокойствието са причина все повече родители да откриват сметка с дебитна карта на своите деца между 14 и 18 години. Броят на учениците, които притежават безплатна сметка с дебитна карта, се е удвоил през последните две години, отчете "KBC Банк България".

„Сметката дава възможност на родителите да определят лимити за харчене и теглене, както и да следят колко и какво купуват децата им в тази ключова тийнейджърска възраст, когато изкушенията пред тях са много“, казва Мариела Атанасова, директор Индивидуално банкиране в "KBC Банк ".

Предлаганата от кредитната институция сметка "За ученици" е без такси за откриване и обслужване. Тя дава бърз и лесен достъп до джобните, стипендиите или спечелените през ваканцията с труд пари на учениците. С дебитната карта може да се плаща безконтактно в магазини, да се пазарува онлайн и да се тегли без такса от всички банкомати на банката в страната. Наред с това сметката дава достъп до онлайн и мобилно банкиране, откъдето лесно може да се проверят движенията и наличността по сметката, както и да се задават лимити.

Специално за тийнейджърите

Fibank пък надгради картите Debit MasterCard PayPass Teen с атрактивни функционалности. Така детето вече има възможност не само да тегли пари от банкомат и да плаща в търговските обекти, включително и да прави бързи безконтактни плащания до определените от родителя лимити. С тези карти бързо и лесно се пазарува само с телефон, правят се справки, а има и специална сметка "Smart Teen" за спестяване на свободните средства.

С детските карти контролът е в ръцете на родителя. Те се издават към неговата сметка и той може да превежда желаната сума. Както стана дума, операциите по тях са ограничени до определени лимити. Родителят получава имейл известие за авторизациите с картата, а може да заяви и имейл известяване за извлечение от сметката, за да следи по този начин направените плащания.

Банката не изисква такса за издаване и поддръжка на картата до навършване на пълнолетие на детето. Не се дължат такси при плащане в търговските обекти или теглене на пари от банкомат, както и такси при преиздаване поради изтичане срока на валидност.

"Децата от 7 до 18 годишна възраст могат да теглят джобните си пари от банкомат. Младежите от 18 до 24 годишна възраст могат да извършват всички обичайни за стандартната разплащателна сметка банкови операции, да ползват кредит–овърдрафт, кредит за обучение или кредит при преференциални условия по програма "ДСК Партньори". Това предлагат трите разновидности на „детските карти” на Банка ДСК: "ДСК Старт" е за деца от 7 до 14 години, "ДСК Тийн" е за непълнолетни лица от 14 до 18 години, а "ДСК Макс" е за младежи от 18 до 24 годишна възраст. По този начин децата придобиват първоначални банкови и финансови познания и се учат да пестят. Учениците от 14 до 18 години могат да извършват банкови операции по сметката си, което

развива финансовата им култура.

Младежите пък могат да извършват по сметката си обичайните за стандартната разплащателна сметка банкови операции при по-ниска цена и по-висока доходност.

С дебитната карта за деца и младежи Пощенска банка предлага безконтактно плащане на всички ежедневни покупки на ПОС терминали в търговските обекти или онлайн, както и теглене в брой от банкомат в страната и чужбина. С индивидуалните дневни лимити за теглене и плащане, които се определят от титуляра на сметката, се предоставя подходяща сума, която може да се използва през деня.

Детето получава напълно безплатно актуална информация за своята карта, в реално време, чрез достъп до онлайн услугата - Интернет банкиране („e-Postbank“), както и на банкомат на Пощенска банка. Кредитната институция дава спокойствие, защото чрез SMS или имейл нотификации следи всяко плащане да е е направено от притежателя.

Конкретно услугата мобилен портфейл ONE wallet е достъпна само за картодържатели, навършили 18 години, в случай че младежката карта е издадена към тяхна собствена сметка. Тя позволява дигитализация на платежни карти, издадени от банката, за което не се дължи допълнителна такса. Приложението "ONE wallet by Postbank“ е налично за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS.