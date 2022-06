Българският финтех myPOS ускорява експанзията си с нови локации в Рим и Букурещ

Банкеръ Daily

Максим Кончев, финансов директор на myPOS.

myPOS е първата и единствена финтех компания в Европа, която позволява на търговците, приемащи дигитални плащания чрез нейните инструменти, да получат парите си веднага, без да бъдат таксувани допълнително за това. Тя предлага на малкия и среден бизнес гъвкави технологични решения без месечни такси, вследствие на което на myPOS се доверяват все повече търгвоци в Европа. В резултат компанията обяви откриването на два нови магазина в Рим и Букурещ. До края на годината компанията планира да отвори и втори шоурум във Франция, след като през 2019 г. откри такъв в Париж.

С отварянето на двата си нови магазина в Рим и Букурещ, myPOS засилва присъствието си в Европа, за да е по-близо до своите клиенти. Търговците могат да посетят всеки myPOS магазин и да получат безплатнa лична консултация, което отличава финтеха от конкурентите му. Компанията улеснява малките и средни търговци и чрез платформата си, която им дава шанс да управляват бизнеса си и да получават картови плащания навсякъде - на място в магазина, онлайн или в движение.

Освен ПОС терминали без абонаментни такси, безплатна търговска онлайн сметка с IBAN и безплатна бизнес карта, myPOS предлага и иновативни технологични услуги, като платформа за онлайн магазин, методи за приемане на плащания от разстояние и множество други инструменти, които улесняват малките бизнеси и им помагат да се разрастнат. И всичко това без такси за регистрация и дългосрочни договори.

"myPOS е на етап, в който разширява европейското си присъствие,

с цел да бъде във всички големи европейски градове, за да е по-близо до своите търговци. Избрахме да отворим магазин в Рим въпреки че вече имаме такъв в Милано, тъй като Италия е един от нашите водещи пазари и италианските търговци са много отворени към новите технологии. Букурещ, от друга страна, е един от нововъзникналите пазари за картови плащания в Европа, така че беше съвсем логично да открием офис и магазин там“, казва Максим Кончев, финансов директор на myPOS.

Екосистемата на myPOS комбинира предимствата на бизнес платформа с всички нужни инструменти, които дават шанс на търговците да получат парите си за секунди, да управляват средствата си с безплатна сметка, да проследяват плащанията в движение с мобилно приложение, да плащат фирмени разходи с безплатна бизнес карта и още много. "Ние искаме да помогнем на колкото се може повече бизнеси в Европа да опростят ежедневните си операции и да ускорят растежа си“, добавя Кочнев.

Все повече търговци избират myPOS и това е видно от

нарастващия брой локации с ПОС терминали на компанията.

В България за първите шест месеца тази година броят на използваните терминали се е увеличил с около 40 процента. myPOS очаква терминалите, управлявани от компанията в страната да надминат 10 000 до края на тази година.

„Доверяват ни се търговци в над 30 страни, защото идеята зад myPOS е всеки бизнес да може лесно да се възползва от иновативните решения за разплащане и по този начин да се справи с новите предизвикателства. Ние не натоварваме клиентите си с месечни такси, допълнителни разходи и дългосрочни договори, но слушаме и предлагаме решенията, от които се нуждаят. Винаги сме на разположение в нашите магазини, където търговците могат да получат безплатни консултации от екипа на myPOS“, споделя Кочнев.

Двата нови магазина в Рим и Букурещ се присъединяват към дългия списък на myPOS магазини в Европа, включително тези в Амстердам, Антверпен, Милано, Париж, Лисабон, Лондон, Виена, София и Варна. На европейско ниво служителите на компанията вече надхвърлят 400, а в България myPOS наскоро разшири своите корпоративни офиси и в София, където 40 души току-що се присъединиха към екипа. Основният оперативен център на myPOS е във Варна, където компанията е създадена, а служителите в България наброяват около 320.

От стартирането си през 2014 г. myPOS предлага голям набор от продукти и услуги за приемане на разплащания, включително многофункционални ПОС устройства на достъпни цени. С myPOS терминал търговецът може да приема всички методи на плащане - чип карти, магнитни и безконтактни карти на глобални оператори като Visa и Mastercard, Amex и JCB; европейски схеми за плащане като Bancontact и iDEAL, както и плащания с Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Всички myPOS терминали са оборудвани с безплатна SIM карта, осигуряваща постоянна връзка.

Компанията има планове скоро да излезе извън Европа и да разшири пазарния си дял в страните, в които вече работи, както и да добави нови продукти и услуги към портфолиото си.

myPOS

е иновативна финтех компания, обслужваща малки и средни бизнес клиенти в Европейското икономическо пространство, Швейцария и Обединеното кралство. Компанията предоставя лесни и удобни решения за разплащане на място, в движение и онлайн на повече от 150 000 бизнеса в над 30 европейски страни.

Платформата myPOS дава на микро-, малките и средни бизнеси им дава да приемат плащания и да управляват различни аспекти от бизнеса си, включително дистанционните продажби и електронната търговия. Собствениците на бизнес получават безплатна мултивалутна търговска сметка, бизнес карта, иновативни технологични инструменти и една мощна екосистема, която да им помогне да продават навсякъде.

За своите иновации myPOS е печелила много престижни награди като Тhe Best POS Innovation by the Merchant Payments Ecosystem през 2019 г.; Тhe B2B Innovation Award от FinTech Breakthrough през 2021 г. и Тhe Best Use of Mobile от FS Tech Awards тази година. myPOS спечели и приза „Компания на годината“ в категория „финанси“ за 2022 г. от списание Forbes, както и „Компания на годината“ на сп. "Бизнес Лейди" в България.