"БНП Париба" обмисля да продаде бизнеса си в България

Френската банка "БНП Париба" обмисля продажба на бизнеса си с потребителско финансиране в някои страни от Централна и Източна Европа, сред които и България, съобщава агенция "Блумбърг", позовавайки се на свои източници.

Френската банка проверява интереса на купувачите към своите операции BNP Paribas Personal Finance (БНП Париба Лични финанси) на пазари, включително България, Румъния, Унгария и Чехия. Твърди се, че продажбата на целия бизнес на тези пазари може да генерира около 500 млн. долара ресурс за френския кредитор.

Обсъжданията са в начален етап и не са взети окончателни решения, което означава, че банката все още може да вземе решение да не се разделя с бизнеса си в региона.

BNP Paribas Personal Finance има присъствие в 30 държави и обслужва повече от 20 милиона клиенти, според уебсайта на банката. Тя предлага кредитни, спестовни и застрахователни продукти.

През декември BNP Paribas се съгласи да продаде базираната в Сан Франциско Bank of the West на Bank of Montreal за 16,3 милиарда долара.

Акциите в BNP Paribas се повишиха с 48% през последните 12 месеца, което дава на банката пазарна стойност от 82.3 милиарда евро.

В България "БНП Париба" оперира като клон на чуждестранна банка. Към края на 2021 г. печалбата й достига 35 млн. лева, активите й възлизат на 776 млн. лева. Собственият й капитал е 61 млн. лева.