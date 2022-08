БНБ прие да спазва насоки за поверителност на Европейския банков орган

Банкеръ Daily

Управителният съвет на Българската народна банка прие решение за спазване от 16 август на "Насоки относно еквивалентността на режимите на поверителност" (EBA/GL/2022/04), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

От БНБ уточняват, че към настоящия списък от компетентни органи, прилагащи еквивалентни на ЕС режими на поверителност, се добавят централните банкови институции на Република Северна Македония (National Bank of Republic of North Macedonia - NBRNM), на Босна и Херцеговина (Federal Banking Agency of Federation of Bosnia Herzegovina - FBA/Banking Agency of Republika Srpska - BARS) и на Уругвай -(Central Bank of Uruguay - BCU).