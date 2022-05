Акционерите на банките очакват добри дивиденти

Банкеръ Daily

През февруари Управителният съвет на БНБ взе решение да премахне ограниченията за разпределяне на банковите печалби за 2019 и 2020 година. Те бяха въведени през март 2020 г и потвърдени през януари 2021-а с цел стабилизиране капиталовата позиция на банките. Ограниченията се разпростираха върху разпределяне на печалбата под формата на дивидент - частично или изцяло, върху обратното изкупуване на акции или други аналогични действия. А това означава, че акционерите ще могат да преценят за какъв дивидент да гласуват и да влеят значителни суми в потрфейлите си.

Банковата система продължава да работи добре, като печалбата ѝ расте, а заедно с това необслужваните кредити намаляват. Дaнните нa БHБ сочат, че бaнĸoвият ceĸтop зaвъpшвa

2021 година c пeчaлбa oт 1.41 млрд. лeвa.

Това е c 601.28 млн. лeвa или c 73.81% пoвeчe в cpaвнeниe c положителния финансов резултат зa 2020-a.

Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) - "УниКредит Булбанк" АД, "Банка ДСК" АД, "Обединена българска банка" АД, "Юробанк България" АД и "Първа инвестиционна банка" АД, продължават да растат и в края на декември миналата година формираха 66.6% от активите на банковата система, включително и заради високите печалби.

Ако се върнем на двете минали години, за които БНБ сега даде разрешение за изплащане на дивиденти, виждаме че и през тях банковата ни система е била на печалба. Към 31 декември 2020 г. положителният финансов резултат на регистрираните у нас кредитни институции възлезе на 815 млн. лв. при 1.7 млрд. лв. за дванадесетте месеца на 2019-а. По закон десет процента от печалбата задължително се заделя за фонд "Резервен", а с останалите парични средства могат да се попълнят други фондове в банките и да се изплатят дивиденти, ако общото събрание реши така.

Банките, търгувани на БФБ

Четири от банките у нас, основани с български капитал, търгуват своите акции на "Българска фондова борса". Това са "Първа инвестиционна банка", "Централна кооперативна банка" , "Българо-американска кредитна банка" и "Тексим банк". Всички те са на печалба през миналата година, както и през 2019 и 2020-а. Нито една от тях няма политика за изплащане на дивиденти.

От тях за момента само "Българо-американска кредитна банка" е публикувала покана за провеждане на общо събрание на акционерите си на 17 май. През 2019 и 2020 година тя е отчела печалби съответно от по 14.32 млн. и 12.89 млн. лева. По одитирани данни към 31 декември миналата година БАКБ отчита нетна печалба на самостоятелна основа в размер на 17.59 млн. лева.

Мениджърите на “Българо-американска кредитна банка” предлагат цялата й печалба за 2021 г. след данъчно облагане да се отнесе във фонд „Резервен“. Последният гласуван и изплатен дивидент от БАКБ е от печалбата за 2007 година, когато всеки акционер получи по 1.50 лева за една своя акция.

Към края на миналата година най-големият акционер в банката е „СИЕСАЙЕФ” АД, което се контролира от Цветелина Бориславова - председател на Надзорния съвет на банката. Този акционер е с дял от 45.67% от капитала. "ЕлТиБиАй Холдингс" ЛЛС (LTBI Holdings LLC) държи 35.73%, а Цветелина Бориславова лично притежава 9.98 процента. Останалите книжа с право на глас са собственост на по-малки инвеститори.

"Първа инвестиционна банка" завърши миналата година с нетна печалба от 100.08 млн. лева. Кредитната институция отчете положителни финансови резултати и за 2019 и за 2020-а съответно от по 129.22 млн. лева и 38.88 млн. лева. До момента ПИБ не е изплащала дивидент. Най-големите акционери в дружеството са Цеко Тодоров Минев и Ивайло Димитров Мутафчиев - всеки от тях с по 31.36% от капитала. „Българска банка за развитие“ АД притежава 18.35%, а Valea Foundation - 7.87% от акциите с право на глас. Останалите книжа или 11.06% от капитала на банката са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори, които притежават акции, търгувани свободно на "Българската фондова борса" (free-float).

Възможно е през тази година банката да подкрепи верността на своите акционери и да задели за тях част от печалбите си. Акциите на "Първа инвестиционна банка" се търгуват много добре тази година. Те започнаха с цена от 1.65 лева за един брой през януарии и нарастваха до края на март, когато започна спад в котировките, но последната от 29 април е за 2.28 лева. Това оценява ПИБ на 339 913 344 лева пазарна капитализация.

Нетната печалба на "Централна кооперативна банка" за миналата година е в размер на 25.92 млн. лева. Положителни са финансовите резултати и за 2019 и 2020-а. През първата годинапечалбата е 34.24 млн. лева, а през втората - съответно 20.38 млн. лева. От 2011 г. насам "Централна кооперативна банка" не е разпределяла дивидент от печалбата си. От банката съобщиха, че след изготвяне на консолидирания финансов отчет ще бъде обявена дата за провеждане на редовното общо събрание и начина за разпределение на печалбата. Основен акционер в банката е "Химимпорт" АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция. Погледът назад в годините показва, че може би печалбата отново ще бъде отнесена към резервите на банката

Акциите на "Централна кооперативна банка" през тази година се търгуват стабилно над номиналната им стойност от един лев. От януари насам те лъкатушат по ценовата стълбица, но все нагоре и на 29 април струват по 1.38 лева за един брой. А по този начин инвеститорите оценяват ЦКБ на 175 439 359 лева.

"Тексим банк" обяви нетна печалба за миналата година от 260 хил. лева. Дружеството е на плюс и през 2019 и през 2020 съответно с положителен финансов резултат от 298 хил. лева и 154 хил. лева. От 2013 г. досега банката не е разпределяла дивиденти. Такава е политиката на акционерите й.Най-големите сред тях са "Уеб финанс холдинг" АД с дял от 18.88%, "Сила холдинг" АД - с 8.93%, и ПОК "Съгласие" АД - с 6.98 процента. "Инвест кепитъл" притежава 5.17% от книжата с право на глас. Дружествата "Датамакс" АД, "Датамакс систем холдинг" АД и "Итрейд" АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14.81% от капитала. От мениджърите на "Тексим банк" единствено Мария Видолова - член на управителния съвет и изпълнителен директор, има акции в дружеството, което управлява - 569 акции или 0.002 процента.

Ако се следва логиката досега, то и печалбата от миналата година вероятно ще подкрепи резервите на банката. Търговията с акциите на "Тексим банк" тази година започна при 3.30 лева за един брой, но постепенно цените загубиха ритъм и в края на април се върнаха на 3 лева, каквито са котировките и през последните дванадесет месеца. Пазарната капитализация на банката в момента е 83 985 108 лева. .