Съдът спъна Спас Русев за "Виваком"

Изключително трънлив се оказва пътят към придобиването на най-голямата българска телекомуникационна компания - "Виваком". След продължилата близо година и половина сага в края на август Спас Русев, братя Велчеви и VTB Capital се похвалиха, че вече са нейни собственици. Но точно преди промените да бъдат вписани в Търговския регистър се появи нов проблем. На 2 септември Софийският градски съд е издал определение, с което са блокирани всички вписвания по партидата на дружеството "Вива телеком България", което именно е прекият собственик на мобилния оператор. Мярката е наложена по искане на "Емпрено венчърс лимитид", чийто собственик Дмитрий Косарев твърди, че притежава поне 43% дял във "Виваком", и съответно последните промени са станали против волята му.

Според определението на магистратите, което не подлежи на обжалване, промените в обстоятелствата по партидата на "Вива телеком България" ще бъдат спрени до "приключване с влязъл в сила съдебен акт на делото, образувано по искова молба №113130 от 2 септември 2016-а", която е подадена от "Емпрено венчърс лимитид". С нея Косарев оспорва законността на взетото решение за прехвърлянето на собствеността на "Виваком" към люксембургското Viva Telecom, зад което стоят Спас Русев, самата VTB Capital (която бе и продавач, и посредник, и купувач при сделката) и фирмата Delta Capital (свързана братята Милен и Георги Велчеви). Кога и как съдът ще се произнесе по същество още е рано да се каже. Но е ясно, че дотогава "Виваком" няма да има нов собственик.

Не бива да забравяме и че с това проблемът няма да се реши. Косарев е завел цяла редица от дела, и то в различни юрисдикции, срещу продажбата на телекома. Едно от тях е пред българския Върховен административен съд и е насочено срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията от 22 декември 2015-а, с което бе одобрена смяната на собствеността на оператора. Жалбата бе внесена още през февруари от люксембургското дружество LIC 33 S.A.- изцяло собственост на "Емпрено венчърс лимитид", но първото заседание по делото е насрочено за 26 октомври 2016-а.

Още през юни 2015-а пък Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество сложи ръка върху 43.3% от капитала на "Вива телеком България" - тоест върху дела на Цветан Василев (сега на Косарев). Запорът бе наложен от Районния съд в София въз основа на обезпечителна заповед на Софийския градски съд по образувано изпълнително дело срещу InterV Investment (първия по веригата чуждестранен собственик на "Виваком"). Така че без изричното одобрение на държавните власти проиграният в Лондон търг за телекома би трябвало да е абсолютно нищожен.

Нещо повече, заради 33% от собствеността на "Виваком", които VTB Capital твърди, че притежава, е в ход и дело в Международния арбитражен съд на Международната търговска палата във Франция. Според Дмитрий Косарев този дял не е притежание на VTB Capital, защото въпросната собственост произтича от договор TRS (total return swap), по който разплащанията отдавна са приключили и документите, доказващи това, са предадени в съда.

"Емпрено венчърс" е завела дело и във Висшия съд в Лондон (High Court of Justice) срещу VTB Capital за предполагаемо незаконно изземване и продажба на "Виваком". В средата на февруари руснакът сезира за казуса и Службата за големи финансови измами (Serious Fraud Office) в Лондон и банковите регулатори на Великобритания (Prudential Regulation Authority и Financial Conduct Authority). Интересите на Косарев се защитават от английския филиал на Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

В допълнение - съществува и забрана за продажбата на акциите на "Вива телеком България", тъй като операциите с тях са блокирани от прокуратурата на Люксембург поради започналото на 18 ноември 2015-а следствие по искане на LIC Telecommunications и "Емпрено венчърс лимитид". А преди дни се разбра, че Дмитрий Косарев е сезирал и премиера на Руската федерация Дмитрий Медведев да обърне внимание на съмнителните операции на инвестиционното звено на държавната ВТБ Банк, които могат да ощетят руската хазна с поне 1 млрд. евро. Така че сагата около "Виваком" определено няма да приключи нито скоро, нито тихо.