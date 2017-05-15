Променят транспортното обслужване на летище "София"

Банкеръ Daily

От 16 май до 31 декември се въвеждат промени в транспортното обслужване на летище „София“ - Терминал 1 и Терминал 2, съобщиха от Столична община.

Автобусна линия № 84 се разделя на две линии: линия №84 и линия № 184.

Линия № 84 ще се движи по действащия маршрут; линия № 184 с маршрут: от ул. “Ген. Гурко” по маршрута на автобусна линия № 84 до кръстовище бул. “Христофор Колумб” – ул. “Мими Балканска”, наляво по ул. “Мими Балканска” и бул. “Брюксел” до летище София Терминал 1, обратно по бул. “Брюксел”, ул. “Мими Балканска”, ул. “Продан Таракчиев”, летище София Терминал 2, обратно по маршрута до кръстовище ул. “Продан Таракчиев” - бул. “Христофор Колумб” и наляво по бул. “Христофор Колумб” по маршрута на автобусна линия № 84 до ул. “Ген. Гурко”.