Китай забрани продажбата на повечето модели iPhone

Банкеръ Daily

Китайски съд забрани вноса и продажбата на повечето модели iPhone на фона на търговската война между Вашингтон и Пекин, съобщава CNN.

Забраната не обхваща новите модели iPhone XS, iPhone XS Plus и iPhone XR.

Според експертите решението засяга около 15% от продажбите на смартфони в Китай.

Съдът се произнесе по дело, заведено от американския производител на чипове Qualcomm. Компанията твърди, че гигантът Apple е нарушил два от патентите му при производството на моделите iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и Phone X.

Патентите са за софтуеър, позволяващ на потребителите да обработват снимки.

Все още не е ясно обаче практическото прилагане на забраната за продажба и внос, отбелязва CNN. Още преди седмица Apple обяви, че всички модели iPhone продължават да са достъпни на китайския пазар.

В понеделник /11 декември/ Apple обжалва решението и заяви, че "усилията на Qualcomm за забрана на нашите продукти е още един отчаян ход на компания, чиито незаконни практики са обект на разследване от регулатори по целия свят".