Кипър е сред водещите инвеститори у нас

Председателят на Камарата на представителите на Кипър Димитрис Силурис ще бъде на официално посещение в България начело на парламентарна делегация по покана на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.

Посещението ще започне в 10 часа с церемония по полагане на венец на Паметника на незнайния воин. След това гостът ще се срещне с председателя на българския парламент Цвета Караянчева. Двамата ще направят съвместно изявление за медиите.

По-късно гостите ще разговарят с председателя на Групата за приятелство България – Кипър Дора Янкова и с членове на групата.

Програмата на визитата същия ден предвижда среща с президента на Република България Румен Радев.

През миналата година стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.5% в сравнение с 2017-а и е в размер на 228.4 млн. евро. Износът към островната държава в Средиземно море е нараснал с 27.4% до 102.4 млн. евро. Ръст има и при вноса у нас - с 1.3%, и е на стойност 126 млн. евро. За съжаление, салдото е отрицателно за България (-23.6 млн. евро) и е така в последните две години. Кипър заема 34-то място по отношение на износа и 34-то място при вноса сред търговските ни партньори.

Основните стоки, които изнасяме са царевица, медикаменти, ечемик, хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукт, човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели, антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти, пшеница и смес от пшеница и ръж, месо от птици, слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени и извара.

Сред стоките, които внасяме са сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали, медикаменти, отпадъци и отломки от мед, пшеница и смес от пшеница и ръж, захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние, облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа, азотно киселина; смеси от азотна и сярна киселина, парфюми и тоалетна вода.

За периода 1996-2018 г. инвестициите на Кипър в България възлизат на 1.983 млрд. евро, което я поставя сред водещите страни по този показател.

Характерна тенденция на инвестиционния поток от Кипър е неговия непостоянен характер. В периода 2006-2009 г. е налице значително увеличаване на инвестиционния интерес от страна на кипърски фирми, което говори за доверие и оценка на подобряващите се условията за бизнес и инвестиции в България към този момент. След 2009 г. се наблюдава сериозен спад на кипърските инвестиции в страната, което може да се обясни с развитието и задълбочаването на финансово-икономическата криза в Европа. С оглед на финансовите проблеми на Кипър, може да се очаква, че инвестиционният интерес към България през следващите няколко години ще е относително слаб.

По данни на Българска агенция за инвестиции Кипър е сред водещите страни по преки инвестиции в секторите преработваща промишленост, строителство, недвижимо имущество, търговия.

Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни главни квартири са в Гърция, САЩ, Русия и други страни.

Кипърските компании Pandects Co Ltd и N&A Co Ltd през 2006 г. увеличиха дяловото си участие в завода за помпи "Випом" АД във Видин.

"Баранко" ЕООД, дъщерно предприятие на кипърската офшорна компания "Баранко ко лимитид" стана собственик на предприятието за опаковки "Пловдив Юрий Гагарин" АД.

"Куадрант Юропийн Бевъриджис Лимитид" (Quadrant European Beverages), Кипър придоби 99% от капитала на българското дружество "Агрима" АД - представител на "Пепси" за България и дистрибутор на други безалкохолни напитки.

Кипърско участие има и в завода за фурнир и дървесни плоскости "Фазерлес" АД в Силистра. Това е регистрираният в Кипър инвестиционен фонд "Лео овърсийз".

Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни приватизационни сделки, участия в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, за работа на ишлеме, за трансфер на ноу-хау или авторски права, за излизане на пазар на трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката промишленост, обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване и в хранителната промишленост – производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, винарска промишленост и други.

При наличието на развиващата се фондова борса у нас могат да се привличат чисто финансови инвестиции, в т.ч. покупко-продажба на акции, пакети акции, ДЦК, дългови инструменти, фючърсни операции и други.

За периода 2004-2014 г. два проекта с участие на кипърски инвеститори са сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите. Единията е на "Кроношпан БГ" ЕООД - Бургас (част от "Кроношпан Холдингс Лимитед", Кипър) за Завод за производство на плочи от дървесни частици в с. Узунджово, област Хасково. Вторият проект е на "РВБ" ЕООД - Варна (част от "Моико Лимитед" - Кипър) за изграждане на Център за комплексна рехабилитация и хидротерапевтично лечение в Осеново, община Аксаков.

Туризмът също е един от секторите, в които има активен обмен. През миналата година България е посетена от 23 199 кипърски граждани, като се наблюдава ръст от 3.8% в сравнение със същия период на 2017-а. В Кипър пък са били 13 722 българи, но е отчетен спад от 0.8% на годишна база.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от Министерския съвет на България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В документа се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.