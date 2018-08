Great Wall Motors Co. представи новата си марка ORA

Банкеръ Weekly

На 20 август китайският автомобилен гигант Great Wall Motors Co. официално представи новата си марка ORA. Новината идва не дълго след оповестяването на джойнтвенчъра Spotlight Automotive Ltd., под която марка немският автомобилен производител BMW и GWM ще разработват електромобилите на бъдещето. Понастоящем в България се предлагат две от марките на GWM - Great Wall и представената в началото на пролетта марка HAVAL, която е изцяло специализирана в производството и предлагането на SUV автомобили.

ORA е четвъртият бранд от портфолиото на най-големия китайски производител с фокус върху автомобили с алтернативно задвижване. Името на новата марка е вдъхновено от името на швейцарския математик и физик Ойлер и формирано от първите букви на английските думи "отворен" (Open), надежден (Reliable), алтернативен (Alternative). ORA е проект изцяло и само на GWM и ще се фокусира върху разработката и серийното производство на автомобили с алтернативно задвижване, в това число и такива, задвижвани с водородна клетка.

По време на представянето вицепрезидентът на GWM и изпълнителен директор на ORA Нин Шу призна, че зад създаването на ORA стоят 10 години проучвания и разработки в специално създаден за целта R&D център, в който са използвани опитът и технологичните иновации на страни като Япония, Германия, Австрия и др. "За нас в GWM беше приоритетно да разработим автомобили, които да предлагат истинска екологична алтернатива, а не просто да заменим конвенционалните горива с електричество. Искахме и работихме, за да предложим устойчиво и дългосрочно решение в името на човешкото здраве и околната среда. И успяхме в лицето на ORA"q допълни г-н Шу.

През годините GWM инвестира над 10 млрд. юана в разработка на високотехнологични решения, продукт, на които е и платформата ME, на чиято основа ще се произвеждат моделите ORA. Направени са значителни пробиви по отношение на сигурността, стабилността и енергийната ефективност. В ORA междуосието е максимизирано по най-добрия начин, което значително увеличава пространството в задната част на автомобила, над 60% от корпуса на новите модели е от стомана, серийно те са оборудвани с 6 въздушни възглавници, AEB и предлагат асистиращи системи на ниво L4. Платформата е олекотена, което допълнително гарантира по-високата сигурност на водача и пътниците в автомобила. По отношение на мощността платформата ME използва високоинтегрирана електрическа задвижваща система с плътност 160Wh/kg, а ефективността на системата от 97% позволява пробег от приблизително 10km/kWh. На база на платформата са разработени три модела: iQ, R1 and R2. iQ е първият модел, който ще се позиционира като ново поколение изцяло електрически компактен SUV,задвижван от трикомпонентна литиево-йонна батерия и синхронен двигател с постоянен магнит BorgWarner, моделът е с удължен пробег до 360 километра. R-сериите също са изцяло електрически и се отличават с впечатляваща лекота и пробег в съответните сегменти. Както при R1, така и при R2 е обърнато огромно внимание на свързаността. Индивидуалистичният дизайн и смарт системите ги прави едни от най-интелигентните електромобили в класа. И трите модела ORA ще са насочени към хората, които имат собствен и неподправен стил, обичат предизвикателствата и вярват в себе си.

Бъдещите планове на Great Wall Motors предвиждат разработването на 4 нови платформи за производство на автомобили с три типа задвижвания - електрическо,хибридно и модели, задвижвани на водород. Освен ORA в момента GWM работи и по високотехнологичната плъг-ин хибридна платформа Pi4, на база, на която се произвежда луксозният модел WEY P8. Платформата XEV е за автомобили, задвижвани на водород, като първият такъв автомобил ще бъде представен преди Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 година. Плод на обявения наскоро джойнтвенчър между GWM и BMW ще бъде последната платформа, за която все още няма никаква официална информация. GWM е единственият китайски автомобилен производител - член на организацията Hydrogen Council, създадена по време на Икономическия форум в Давос в началото на миналата година, която инвестира в инфраструктура за водородни технологии. Компанията разполага със собствен R&D център за изследвания в областта на водородните системи за задвижване.В момента автомобилната индустрия навлиза в нова ера, в която огромно значение се отдава на темите за свързаността и автономните автомобили. Водени от принципите на приемственост и ползотворни партньорства, Great Wall Motors си сътрудничат с Huawei по отношение на 5G свързаността и с Baidu по отношение на автономното задвижване. Компанията инвестира в създаването на тестови полигон за автономни автомобили, който разполага с 5G/LTE-V/DSRC комуникационна инфраструктура, базова станция за навигация, и на който могат да бъдат пресъздадени над 200 сценария за избягване на препятствия в градска и извънградска среда. Това историческо развитие е неизбежно, като Great Wall Motors се опитва да отрази пулса на новото време, отговаряйки на постоянно растящите изисквания на потребителите и на технологичните иновации, които създават предпоставка за бурното развитие в сферата на алтернативно задвижваните автомобили.