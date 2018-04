Facebook: Проверете дали Вашият профил е бил засегнат от сагата "Кеймбридж аналитика"

Банкеръ Daily

Марк Зукърбърг

Facebook пусна приложение, чрез което всеки може да провери дали профилът му в социалната мрежа е бил засегнат от "теча" на данни в контекста на скандала с "Кеймбридж аналитика".

През последните дни от социалната мрежа постепенно пращат съобщения на всички засегнати. По данни, потвърдени от компанията, става дума за поне 87 милиона профили. Повечето от тях са в САЩ, по-малко - във Великобритания, но потенциално всеки може да е засегнат, ако има приятели в чужбина, ползвали апликацията "This is You Digital Life".

Според компанията засегнатите профили на територията на България са над 35 000. От Facebook обещават да не допускат в бъдеще приложения, които събират данни

Междувременно съоснователят на Apple Стив Возняк заяви, че напуска Facebook заради начина, по който борави с личните данни на потребителите. Той каза, че би предпочел да си плаща за социалната мрежа, отколкото личните му данни да се използват за реклама.

Проверка на вашия профил може да направите на следния адрес: https://www.facebook.com/help/1873665312923476?helpref=search&sr=1&query=cambridge

По-късно основателят на Facebook Марк Зукърбърг ще отговаря за скандала пред Сената на САЩ.