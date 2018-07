Два български стартъпа с европейска награда

Банкеръ Daily

Европейският комисар по околна среда, морско дело и рибарсво, Кармену Вела, награди стартиращите български компании BioMyc (бивш ShiftIDEAS) и EnovaH20 в категориите “Зелени решения“ и „Води“, преди дни в Брюксел. И двете спечелили фирми са преминали успешно Акселератора на Клийнтех България и Climate-KIC.

Наградите StartUp Europe Awаrds (SEAU) са инициатива на Finnova Foundation, с подкрепата на Европейската комисия, председателя на Европейския парламент, Антонио Таяни и председателя на Комитета на ригионите, Карл-Хайнц Ламберц, в рамките на програмата StartUp Europe.

Програмата цели да идентифицира добрите предприемачески примери от Европа и да стимулира цялостната екосистема - предпримачество, иновации и опазване на околната среда. В програмата участваха общо 18 държави, като за първа година България е една от тях.

Победителят в категория „Зелени решения“, BioMyc е стартираща биотехнологична компания която ползва агрокултурен отпадък и гъбен мицел за да създаде композитен материал, който наподобява стиропор. От материала могат да се създават опаковки, мебелни плочи, тухли, топло изолация и дори еко кожа, но BioMyc в момента разработва два прототипа - еко композитни плочи с 70% по-малки дървесина и без никакви синтетични лепила и напълно био разградими транспортни опаковки, наподобяващи стиропор.

Другата българска компания, която от своя страна грабна наградата в категория „Води“ е EnovaH20, която внедрява система за мониторинг на качеството на водата в пречиствателните станции, разработена на база ново поколение биосензори, способни да откриват и измерват биологичното замърсяване на водите.

Атанас Енев, управляващ партньор BioMyc, заяви:

“Изключителна чест е да бъдем избрани като най-добрия европейски стартъп в категория „Зелени решения“ от журиращата комисия на Europe Startup Awards. Започнахме преди година и за това време успяхме да завършим една от най-престижните европейски акселераторски програми Climate KIC Accelerator, да сформираме екип с един от водещите биотехнолози в страната, да привлечем над 180К финансиране и да продадем първия си продукт. Нямаше как да го направим без страхотната подкрепата на нашите партньори – Cleantech Bulgaria, the European Institute for Innovation and Technology, Climate KIC и Загорка.

Специални благодарности отправяме към целия екип на Cleantech Bulgaria, тъй като те първи ни дадоха шанс да развием нашата идея и продължават да ни помагат в развитието на нашата компания”.

Доц. д-р Хюсеин Турсунов Йеменджиев, съосновател на EnovaH20, каза:

"Благодарим много на екипа на „Клийнтех България” за възможността и номинацията. Тази награда е високо отличие както за нас, така и за вас и работата на Акселератора на ClmiateKIC и Клийнтех България. Фактът, че две от наградите бяха спечелени от български компании, и двете преминали аскелраторската програма, бе определен като "впечатляващ" от г-н Juan Manuel Revuelta -генерален директор на Finnova Foundation- главен организатор на наградите. Надяваме се това отличие да донесе нови възможности за развитието на иновативната технология, която развиваме".