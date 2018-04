Демонстрации за Пирин и морето посрещнат екоминистрите от ЕС

Банкеръ Daily

Демонстранти в подкрепа на моретата и Пирин посрещнаха министрите на екологията от Европейския съюз, които участват в двудневната неформална среща в София. По-късно в района на НДК "зелени" активисти ще се съберат отново на протест срещу застрояването на природния парк край Банско.

Междувременно в двореца на културата екоминистрите от ЕС ще дискутират проблема със замърсяването на въздуха. Срещата ще се председателства от Нено Димов.

В аванс Димов заяви, че "над 2/3 от държавите членки имат този проблем." Българският министър останал учуден защо досега не се повдига въпросът. Той допълни, че ще бъдат обсъдени положителни политически практики, опитът на различните държави и допълнителен ресурс за справяне с проблема.

Според европейската статистика България е с най-замърсен въздух в Съюза, а през изминалата година страната ни беше осъдена заради системно превишаване на нормите за прахови частици.

Освен качеството на въздуха, на срещата ще бъдат обсъдени и международните преговори за борба с климатичните промени. В програмата е предвидено подписването на Програмно споразумение по Финансовия механизъм на Европейската инвестиционна банка.

Паралелно с официалното откриване на неформалната среща, от българска фондация "Биоразнообразие" връчиха на държавния секретар за околна среда на Швеция Пер Енкуист (Per Ängquist) международна петиция в защита на моретата и забрана на прекомерния улов на риба. Подписката е част от кампанията на международните организации Seas At Risk, WeMove.EU и Our Fish.