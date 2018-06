България разглежда варианти за доставка на газ от Израел

Банкеръ Daily

Премиерите Борисов и Нетаняху се познават от години и поддържат ползотворен диалог по много теми.

Премиерът Бойко Борисов ще бъде на работни посещения в Държавата Израел и в Палестина на 12, 13 и 14 юни, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. В Ерусалим той ще проведе срещи с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху, с президента Реувен Ривлин и други официални лица. В делегацията са включени вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на образованието Красимир Вълчев, заместник-министърът на външните работи и национален координатор по антисемитизма Георг Георгиев и кметът на София Йорданка Фандъкова, представители на Българската православна църква и на еврейското вероизповедание.

Преди посещението си в Израел Бойко Борисов ще се срещне в Измир с турския си колега Бинали Йълдъръм в отговор на поканата на министър-председателя на Турция Борисов да бъде гост на церемонията за откриването на Трансанадолския газопровод ТАНАП, която ще се състои в град Ескишехир.

Вероятно в срещите в Израел ще стане дума и за доставката на природен газ за България. Подобна възможност е била обсъждана от енергийния министър Теменужка Петкова и израелския й колега Ювал Щайниц още през януари тази година. В рамките на визитата си в Израел Петкова е обсъдила с колегата си възможностите за доставка на природен газ за страна ни. "Сигурността на енергийните доставки и диверсификацията на източниците и маршрутите на природния газ са сред основните приоритети в енергийната политика на настоящето правителство. Разглеждаме източното Средиземноморие и Израел като потенциален източник на природен газ", отбеляза тогава Петкова. По думите й страната ни проявява интерес към възможностите за доставки на природен газ до територията на България от израелските офшорни газови находища Тамар и Левиатан. Една от възможностите за доставка на израелски природен газ до България е именно чрез терминалите за втечнен природен газ. Като друг вариант се разглежда проектът за подводен газопровод EASTMED от Израел през Кипър и остров Крит до Гърция.

Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор на България. Двустранните търговско-икономически отношения имат дългогодишна история и се развиват положително на база на добре изградената договорно-правна база. Активната размяна на визити между двете страни е от голямо значение за разширяването на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, инвестициите, търговията и туризма.

Ефективна роля за подпомагане на контактите между фирмите от двете страни и за провеждането на различни бизнес форуми играят Израело-българската търговска камара (създадена май 1989 г., в Тел Авив) и Българо-израелската търговско-промишлена палата (създадена април 1993 г., в София).

През последните години стокообменът между България и Израел се развива на приливи и отливи, като се регистрира по-скоро спад в изтъргуваните обеми, но и с диверсифициране на структурата му, която обаче подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни, отбелязват от Министерството на икономиката. Добрата новина е, че салдото от 2012 г. е положително за България.

Според предварителните данни двустранният стокообмен за миналата година възлиза на 140.3 млн. щ.д., което е с 8.6% по-малко в сравнение с 2016-а. Българският износ за Израел се понижава с 15% до ниво от 82.9 млн. щ.д., докато вносът се увеличава с 2.9% като достига 57.4 млн. щ.долара. В процентно отношение най-съществен спад сред основните стокови позиции по износа се наблюдава при хлебарските и сладкарски изделия (-35.4%), който обаче до голяма степен се компенсира от значителен ръст при минералните води и безалкохолните напитки (134.8%), както и при шоколадовите изделия (207.6%). Нефтените масла отново заемат челната позиция в експортната ни листа за Израел, след като през 2016 г. бе регистриран значителен спад в износа им. Следват ги стъкларски опаковъчни изделия, мебели и техните части, столове и седалки, стъкло.

Допълнителни възможности за увеличаване на взаимната търговия предоставя ратифицираното на 23 октомври 2012 г. от Европейския парламент Споразумение за асоцииране за оценка на съответствието и приемане на промишлените продукти (ОСП) с Израел - рамково споразумение, което признава израелските стандарти за равностойни на европейските стандарти.

Структурата на износа/вноса е твърде разнообразна, но предвид експортните възможности на двете страни, подлежи на оптимизиране и обогатяване. Във вноса от Израел преобладават нефтени масла, отпадъци и отломки от мед, пластмасови плочи, листа, фолио, ленти и пластини, лещи, призми, огледала и други оптични елементи, инсектициди и други.

За периода 1996-2017 г. са отчетени 274.1 млн. евро инвестиции от Израел. Най-високи стойности на ПЧИ от Израел са отчетени в годините преди настъпване на световната икономическа и финансова криза - съответно 82.8 млн. евро през 2008 г., 76.1 през 2007 г. и 62.7 млн. евро през 2006-а. През 2017 г. нетните инвестиции се изчисляват на 6.3 млн. евро. Най-атрактивни за израелските инвеститори са следните сектори: "Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги", "Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, лични вещи и стоки за домакинството" и "Строителство", които формират две трети от общия размер на инвестициите.

В периода 24-28 април министърът на икономиката Емил Караниколов реализира посещение в Израел, начело на бизнес делегация от български компании, основно от сектора на ИКТ, високите технологии и стартъп. В рамките на визитата и във връзка с българското председателство на Съвета на ЕС се проведе конференцията "Tech Talent in the Old Continent: Israel, Bulgaria and the EU", на която бяха представени перспективите за сътрудничество между България и Израел в областта на високите технологии и иновациите. Министър Караниколов проведе срещи с израелския министър на икономиката и индустрията и министъра на науката и технологиите, с директора на Израелския орган за иновации, изпълнителния директор на Федерацията на израелските търговски палати, както и с израелски компании с интерес към българския пазар.

Израел е сред водещите пазари в туристическите посещенията на чужденци в България и се нарежда на 12-о място за миналата година. През 2017 г. над 200 000 израелски туристи са пътували у нас, като се отбелязва ръст от 13.7 на сто спрямо година по-рано.