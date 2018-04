България е лидер в ЕС по представителство на жени в IT сектора

Банкеръ Daily

Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички. В този смисъл ролята на жените и участието им в цифровата трансформация на Европа е от решаващо значение. Жените представляват 52% от европейското население, но в момента те съставляват само 30% от предприемачите и 32% от икономическите лидери. Това е голям парадокс. Оказва се, че жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа. Не можем да лишим нашите отрасли и предприятия от таланта на жените. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел на конференцията [email protected], организирана от Българския център за жените в технологиите, Българското председателство на Съвета на ЕС.

Икономическите пречки пред жените са продиктувани от порочен кръг от взаимно подсилващи се ограничения, свързани с пола, стереотипите, особеностите в образователните системи. Резултатът е цифрова пропаст между мъжете и жените по време на безпрецедентна цифрова трансформация. По-доброто представителство на жените в цифровия сектор е въпрос, който засяга напредъка и просперитета на нашите общества. Повече жени на цифрови работни места биха могли да генерират годишно увеличение на европейския БВП от 16 милиарда евро. Жените са двигатели на растежа и напредъка. Ето защо трябва всички да обединим усилия и работим за равни възможности за жените и мъжете в цифровия сектор.

Но ако всички сектори са засегнати, някои от тях носят специална отговорност, като например медиите и аудиовизуалния сектор. Само в две държави в Европа например има добро представителство на жените в управителните съвети - Швеция 61% и България 60%. По отношение на филмите, само един от пет филма е режисиран от жена (21%), а огромната част от средствата за финансиране (84%) отиват във филми, които не са режисирани от жени. А всъщност не липсват квалифицирани жени режисьори - те съставляват 44% от завършилите студенти в тази област.

Европейската комисия имаме ключови инициативи за подобряване равенството между половете в цифровия сектор, включително подети лично от мен като комисар по цифровата икономика и общество. Такава е например кампанията "No women, no panel", чрез която съм поела ангажимент да не приемам покани за участие във форуми, в които няма нито една жена експерт като оратор. Друга инициатива е стратегията "Жените в технологиите", която представих на 8 март, основаваща се на борбата със стереотипите, популяризирането на добрите примери за жени лидери в цифровия сектор, насърчаването на момичетата и жените за образование и кариера в IT сектора. На всеки 1000 жени, завършили висше образование в ЕС, само 24 са в специалности, свързани с информационните и комуникационни технологии. От тези 24 завършили, само 6 жени работят в тази сфера. Това е феномен с голяма икономическа цена. Призовавам за още по-голямо участие в тазгодишната Европейска седмица на кодирането, като амбицията ми е до 2020 г. да бъдат обхванати над 50% от училищата в цяла Европа.

Европейската коалиция за цифрови умения и работни места е друга успешна инициатива, чрез която се предоставя обучение на начинаещи жени предприемачи и ги свързва с висши жени предприемачи, действащи като ролеви модели и наставници. В този смисъл са много важни и инициативи като WeHubs, подкрепени от Startup Europe, които служат за връзка между жени предприемачи и улесняват пътя на жените, които искат да се занимават с предприемачество. Освен това, за първи път миналата година учредих специална награда за проект, който насърчава цифровите умения на жените и момичетата. В момента службите под мое ръководство правят оценка на ситуацията с баланса между половете във финансирани от ЕС проекти в ресора, особено в рамките на програма МЕДИА.