Британският антимонополен регулатор стопира сделката на Мърдок за Sky

Британският антимонополен регулатор (The Competition and Markets Authority - CMA) препоръча на правителството да блокира сделката на Рупърт Мърдок за придобиването на всички акции от телевизията Sky.

Според CMA сделката е "против обществения интерес", тъй като чрез нея милиардерът ще има прекалено силен контрол върху британската медия.

"Медийният плурализъм е в сърцето на нашия демократичен процес. Много е важно нито една група или лице да имат прекалено силен контрол върху нашите информационни източници или прекалено голяма сила, която да въздейства на политическия дневен ред", заяви председателката на антимонополната комисия Ан Ламбърт, цитирана от CNN.

През септември миналата година британското правителство поиска от антимонополистите да проверят сделката поради съмнения, че чрез нея семейство Мърдок ще придобие прекалено много власт на медийния пазар. Притесненията на властите бяха породени от това, че Мърдок вече притежава три британски вестника - The Sun, The Times и The Sunday Times.

Казусът е една от горещите политически теми във Великобритания, където някои политици настояват за по-задълбочено разследване на фамилията Мърдок след поредица от скандали в американската телевизионна мрежа Fox.

Допълнителни усложнения възникнаха през декември, когато Дисни обяви плановете си да изкупи голяма част от 21st Century Fox, което според експертите ще доведе до големи промени в глобалния бизнес с медии.

В решението си CMA отбелязва, че опасенията относно медийния плурализъм ще бъдат отслабени, ако Дисни, а не 21st Century Fox, се опита да купи Sky.

Агенцията обаче заяви, че не може да вземе предвид сделката "Фокс-Дисни", защото е "малко вероятно тя да приключи" преди да края на регулаторния преглед. Британският антимонополен регулатор ще се произнесе окончателно до 1 май 2018 година. Тогава ще представи експертното си становище на министъра, отговарящ за цифровите технологии в Обединеното кралство - Мат Хенкок.

Още през 2016 г. Мърдок обяви намеренията си да купи 61% от телевизията Sky и така да се придобие 100% от медията.