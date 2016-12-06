12 български фирми ще участват в индустриално изложение в Париж

Банкеръ Daily

12 български компании ще вземат участие в международната изложба за индустриални поддоставки, технологии и оборудване MIDEST 2016 в Париж.

Националното участие се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Представители на националния щанд са: БУЛМАШИНЕТИ ЕНТЕРПРАЙСИС ООД; ДФД ГРУП ЕООД; КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД; КРЕПЕЖИ БЪЛГАРИЯ ТРЕЙДИНГ ООД; ЕЛ ПИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД; МИКОНИ ООД; МОНИ-83 ООД; ВИКДИМ ООД; НИКИ ЕООД; POMITEX-3EC ООД; ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД; ВАНЕСА-М ЕООД.

Изложбата се провежда в периода 6-9 декември. Основните представени групи стоки са металообратване и машиностроене, компоненти и резервни части за машини, индустриална автоматизация и електротехника, мобилни и дигитални технологии, снабдяване и оборудване, индустриални екологични технологии, пластмасови и каучукови изделия, технологии за обработка на повърхности и др.

Всички участници имат възможността да осъществят контакти с потенциални инвеститори и бизнес партньори. Цел на изложбата е да се осъществи връзка между производителите от различни държави, да се осигури пълноценна среда за обмяна на опит, технологии и евентуално бъдещо сътрудничество. MIDEST е една от най-големите международни изложби в света за индустриални поддоставки, технологии и оборудване, която се провежда ежегодно от 1971 г.

Българското участие е по проект "Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции", финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.