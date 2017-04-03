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Банкеръ Daily

Свят

Видеокамери заснели организатора на атентата в Санкт Петербург

Предполагаемият организатор на взрива в петербургския метрополитен, според някои данни, е попаднал в обхвата на камери за видеонаблюдение, съобщи за агенция Интерфакс анонимен осведомен източник. По думите му камерите в метрото са заснели вероятния организатор на взрива.

По непотвърдени засега данни взривното устройство е било оставено във вагона в чанта. Интерфакс засега не разполага с официално потвърждение на тази информация.

По-рано източник съобщи за агенцията, че във вагона е избухнало самоделно взривно устройство, може би напълнено с поразяващи елементи. Мощността на взрива е била 200-300 грама тротилов еквивалент. Бомбата е била оставена във вагона, сиреч не става дума за терорист самоубиец, посочва Интерфакс.

Относно материала

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Автор
Иван Гуляшки
понеделник, 03. април 2017 - 19:24
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