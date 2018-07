Тръмп се оправдава с грешка на езика при срещата с Путин

Банкеръ Daily

В опит да се защити от вълната от критики заради публичните си изяви по време на срещата с Владимир Путин президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че се е изразил погрешно на съвместна пресконференция в Хелзинки, предадоха Ройтерс и АП.

Тогава той каза, че не вижда защо Русия би се намесвала в изборите в САЩ през 2016 г. Днес обаче пред репортери в Белия дом той заяви, че е имал предвид обратното - че не вижда защо да не е била тя.

Казах думите "би била" ('would) вместо "не би била" ('wouldn't), каза Тръмп пред репортери в Белия дом повече от 24 часа след проявата му редом с Путин. "Изречението трябваше да е: "Не виждам причина, поради която не би била Русия", допълни той.

На общата пресконференция с руския президент републиканецът Тръмп бе запитан дали вярва на заключението на разузнавателните агенция на САЩ, че Русия се е намесила в изборите, за да му помогне да победи кандидатката на демократите Хилари Клинтън. Тръмп отговори, че не е убеден, че това е била Москва. "Не виждам никаква причина това да е така" (I don't see any reason why it would be). След това той добави: "Президентът Путин беше извънредно категоричен и силен в отричането си днес", припомня думите на Тръмп Ройтерс.

Пред репортерите в Белия дом вчера президентът заяви, че напълно вярва и подкрепя разузнавателните служби на САЩ и приема техните заключения за руската намеса. После той отбеляза, че руските действия не са повлияли на резултатите от вота, и се зарече, че неговата администрация ще работи усилено, за да осигури защитата на частичните избори за Конгрес през ноември т.г.

Той каза, че неговата администрация ще действа агресивно, за да отблъсне всякакви усилия на други страни за намеса в изборите през 2018 г., в това число и от Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС.