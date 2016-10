The Hill: Гласоподавателите-републиканци стоят зад Доналд Тръмп дори и след неговите сексистки коментари

Банкеръ Daily

Вашингтон. Според ново социологическо проучване членската маса на Републиканската партия на САЩ ще застане зад кандидата на партията Доналд Тръмп дори и след като се появи запис от 2005 г., в който той прави вулгарни коментари относно жените, пише The Hill в дописката "Poll: GOP voters standing behind Trump after lewd comments".

74% от редовите членове на партията смятат, че върхушката на партията трябва да подкрепи Тръпм. 12% от тях смятат, че той със сигурност трябва да прекрати кандидатурата си. 13% от жените членове на партията смятат, че той трябва да се оттегли. Същевременно 70% от гласоподавателите от Демократическата партия смятат, че той трябва да излезе от предизборната надпревара.

Проучването е било проведено сред 1549 гласоподаватели. Статистическата грешка възлиза на 3%.

Материалът се намира на адрес: http://thehill.com/blogs/ballot-box/presidential-races/300060-poll-gop-voters-standing-behind-trump-after-lewd-comments