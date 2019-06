Реалността все повече наподобява историята, описана в книгата "1984"

Банкеръ Daily

Джордж Оруел

На днешния ден през 1949 г. е публикуван политическият роман "1984" на писателя Джордж Оруел.

Книгата "1984" (Nineteen Eighty-Four) е антиутопичен политически роман, написан от британския писател Зжорд Оруел през 1948 г. като противопоставяне на тоталитаризма.

Книгата е публикувана за първи път на 8 юни следващата година в Лондон. Името на романа в оригинал е "Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта" (Nineteen Eighty-Four). Той е ситуиран в Aistrip One, част от супердържавата Океания, в която тече вечна война, има вездесъщ държавен контрол и публична манипулация. Супердържавата е под диктатурата на политически режим, наречен Английски Социализъм, съкратен до "Ingsoc" в Новговор - език, създаден от правителството. Супердържавата е под контрола на привилегирования елит на Вътрешната партия, която преследва индивидуализма и независимото мислене като "мисловна престъпност", която се преследва от Полицията на мисълта.

Много от темите и концепциите от книгата са останали като нарицателни в културата, например идеята за Новговор, Стая 101 и Големия брат. Популяризира се прилагателното "Orwellian", което описва официалната измама, тайното наблюдение и манипулацията.

През 2005 г. романът е избран от списания Times за един от 100-те най-добри романи на английски език между 1923 и 2005 година. В списъка на Modern Library 100-те най-добри романи той достига 13-то място по редакторска преценка и 6-то по мнение на читателите.

Джордж Оруел пише своя роман, провокиран от разделянето на света на "Зони на влияние", определени на Техеранската конференция. Пише романа в продължение на три години на шотландския остров Жура, тежко болен от туберкулоза. На 4 декември 1948 г. той изпраща финалния ръкопис и на 8 юни 1949 г. романът е публикуван. До 1989 г. книгата е преведена на шестдесет и пет езика, повече от всеки друг роман на английски език по това време. Измисленият от Оруел език, Новговор, осмива лицемерието и укриването от страна на държавата чрез Министерството на любовта, което ръководи изтезанията и промиването на мозъци; Министерството на изобилието, което наблюдава недостига и купонната система; Министерството на мира, което ръководи войната и жестокостта; и Министерството на истината, което ръководи пропагандата и историческия ревизионизъм.

"Последният човек в Европа" (The last man in Europe) е едно от ранните заглавия на романа, но в писмо от 22 октомври 1948 г. до издателя си Фредерик Уорбърг, осем месеца преди публикуването, Оруел пише за колебанието си между него и "Хиляда деветстотин осемдесет и четвърта". Издателят препоръчва по-комерсиално заглавие. В романа "1985 г." (издаден през 1978 г.), писателят Антъни Бърджис предполага, че Оруел, разочарован от началото на Студената война (1945-1991 г.), възнамерявал да кръсти книгата "1948". Увода на "Penguin Books Modern Classics" пък съобщава, че Оруел първоначално залага действието на романа през 1980 г., но по-късно измества датата на 1982 г., а след това на 1984.

Крайното заглавието също е пермутация на 1948 г., годината на съставянето. През цялата си история, книгата е била обект на спорове, точно както други антиутопични книги като "Ние" на Евгени Замятин и "451 по Фаренхайт" от Рей Бредбъри. Откриват се множество прилики на романа на Оруел с този на Замятин, като безспорно руската класика е повлияла Оруел.

Първият български превод на "1984" е направен в Лондон от Петър Увалиев, който го адаптира за радиотеатър. Драматизацията е излъчена в цяла поредица от 15 епизода по българската емисия на радио Би Би Си през пролетта и лятото на 1984 година. Поради липса на български артисти във Великобритания ролите се изпълняват от почти всички журналисти и автори, работещи по това време в българската редакция на радиото: Димитър Димитров, Люси Ню, Павлина Джоунс, Ани Арнолд и други.

Авторка на най-известния български превод на "1984" ( превод през 1989 г.) е Лидия Йорданова Божилова-Аройо (родена в София на 17 март 1950 г.), завършила английска философия в Софийския университет (1974 г.), по-късно заместник-директорка на Българската секция на Би Би Си, майка на британската музикантка Мира Аройо. Този превод има поне осем издания.

Ерик Артър Блеър (Eric Arthur Blair), известен под псевдонима Джордж Оруел (George Orwell) е писател, журналист и поет. Той е сред най-уважаваните английски есеисти на ХХ век, талантлив и опитен романист. Творбите му са пропити с интелигентност, дълбока загриженост за социалната несправедливост, силна опозиция на тоталитаризма, страст към чистота на езика и вяра в демократичния социализъм. Най-популярен е с двата си романа, написани към края на краткия му живот: "Фермата на животните" и "1984".

Джордж Оруел е роден в Мотихари (Индия), когато тя е част от Британската империя. През 1921 г. завършва колежа Итън. По-късно живее във Великобритания и Европа. Неговото първо художествено произведение е публикувано през 1935 г. под псевдонима Джордж Оруел. Взема участие в Испанската гражданска война на страната на републиканците срещу фашистката диктатура на Франсиско Франко. През Втората световна война той води предаване срещу фашизма по Би Би Си.