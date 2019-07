Банкеръ Daily

На днешния ден през 1973 г. английската рок група Queen издава първия си сингъл - "Keep Yourself Alive". Тя е в стил хард рок и с продължителност 3.45 минути. Продуценти са Джон Антъни, Рой Томас Бейкър и Queen.

"Keep Yourself Alive" е написана от китариста Брайън Мей и е първата песен в дебютният албум на групата Queen (1973 г.), както първият издаден сингъл заедно със "Son and Daughter". "Keep Yourself Alive" до голяма степен е игнорирана след издаването си, и не успява да влезе в нито една класация от двете страни на Атлантическия океан.

Брайън Харолд Мей (Brian Harold May) е музикант, композитор и астрофизик. Роден е на 19 юли 1947 г. в квартал Хамптън в Лондон. Член е на рок-групата "Куин" като неин китарист. Композира много от хитовете на групата като например We Will Rock You, Hammer to Fall, The Prophet Song, Who Wants to Live Forever и I Want it All. След смъртта на Фреди Меркюри, Мей продължава своята музикална кариера, като не забравя и "Куин" (изнася концерти заедно с Пол Роджърс и Роджър Тейлър под името Queen + Paul Rodgers).

Брайън Мей има диплома по физика от Лондонския университет. През 2007 г. завършва своята докторска дисертация по астрономия на тема "Radial Velocities in the Zodiacal Dust Cloud", започната през 1971 година.

Британската рок-група "Куин" (Queen),е създадена през 1970 година, е една от най-успешните музикални групи на всички времена. Нейни членове са Фреди Меркюри (вокал), Брайън Мей (соло китара, вокали), Джон Дийкън (бас китара), и Роджър Тейлър (барабани, вокали). В ранните си записи "Куин" създават главно глем рок, хеви метъл и прогресив рок, но с течение на времето включват разнообразни и новаторски стилове в музиката си, като фънк и електронна музика. През 70-те години постепенно започват да използват по-конвенционални теми, с които постигат по-голям успех. В началото на 70-те се опитват да включат и синтезатор към песните си, но в крайна сметка това се случва през 80-те в зависимост от техният подход към музиката.

Групата е създадена първоначално от Брайън Мей и Роджър Тейлър под името "Смайл". След няколко неуспешни години те се сближават с Фреди Меркюри (тогава известен под името Фарох Булсара). Той ги насочва да експериментират с по-сложни техники на записи, като скоро след това Фреди се присъединява към тях и тримата решават да основат нова група (бъдещата "Куин"). Джон Дийкън е нает преди записите на първият албум на групата Queen през 1973-а. Вече с новото си име "Куин" придобиват изключителна популярност във Великобритания в средата на 70-те с издаването на албумите Queen от 1974 година, Sheer Heart Attack от 1974-а и A Hight at the Opera от 1975-а, като с това се дава и началото на международния им успех.

"Куин" издават общо осемнадесет албума, които заемат челното място в класациите, осемнадесет сингъла с челни места и десет DVD-та с челни позиции, от които са продадени над 300 милиона копия в световен мащаб, което ги прави една от най-продаваните музикални групи. Те са удостоени с наградата "Айвър Новело" седем пъти, и са приети в "Рокендрол залата на славата" през 2001 година.