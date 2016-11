Първи победи на Тръмп и Клинтън

Банкеръ Daily

Първият гласоподавател

Доналд Тръмп поведе пред съперничката си Хилари Клинтън на първите гласувания в президентските избори в три миниатюрни селца в щата Ню Хемпшър с общо 32 на 25 гласа, предаде Асошиейтед прес.

Гласуването в Диксвил, Хартс Локейшън и Милсфийлд започна точно в полунощ. Клинтън спечели повече гласове в Диксвил и Хартс Локейшън, но Тръмп беше фаворитът в Милсфийлд с 16 на 4 гласа.

Либертарианецът Гари Джонсън получи три гласа. Бяха подадени и гласове за Бърни Сандърс, Джон Кейсик и Мит Ромни, които не участват в надпреварата.

Според законите на щата Хемпшър общностите с под 100 жители имат право да гласуват в полунощ.

Избирателите от селцето Диксвил Ноч, сгушено в планинския масив Апалачи - в североизточните покрайнини на САЩ, гласуваха в полунощ и сложиха символично началото на президентските избори.

В 00.00 ч. във вторник (05.00 по Гринуич) Клей Смит първи пусна бюлетината си в урната. Последваха го още четирима гласоподаватели и две гласоподавателки, както и регистрирал се в последната минута осми гласоподавател от същата махала, забутана в горите на Ню Хемпшър, близо до границата с Канада.

Така беше продължена традицията, датираща от 1960 г., заради която Диксвил Ноч е известно още като First in the Nation - "първо в страната".

С изключение на още две села от региона Нова Англия, които също гласуват през нощта, изборите започват официално в 06.00 ч. на източното крайбрежие (11.00 по Гринуич). Близо 225 милиона американци са призовани да посочат кой ще влезе в Белия дом след Барак Обама - демократката Хилари Клинтън или републиканецът Доналд Тръмп.