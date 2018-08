Отиде си легендата на соула Арета Франклин

Банкеръ Daily

"Кралицата на соула" Арета Франклин почина на 76 г., съобщиха американски медии.

През последните години заради здравословни проблеми на няколко пъти тя отмени планирани концерти в Америка. Близки до семейството разказват пред американски медии, че от няколко дни състоянието на Арета се е влошило драстично. Пред Radar Online снаха ѝ Синдия Франклин разказва, че изпълнителката не изглежда никак добре, говори тихо и почти не отваря очи.

Родена е на 25 март 1942 г. Започва кариерата си още като дете, когато е певица на госпъл при баща си, пасторът Си Ел Франклин. През 1960 г., когато е на 18, предприема светска кариера, записвайки за Кълъмбия Рекърдс със скромен успех. Подписва с Атлантик Рекърдс през 1967 г. и постига комерсиално уважение и успех с песни като Respect, (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, и Think. Тези хитове и други помагат да получи титлата Кралицата на соула до края на 60-те.

Франклин накрая записва общо 88 сингъли, които намират място в класациите на Билборд, включително 77 постъпления в Хот 100 и 22 номер-едно ритъм енд блус сингъла, превръщайки се в най-успешната жена творец в историята на класацията. Франклин също така записва успешни албуми като I Never Loved a Man the Way I Love You, Lady Soul, Young, Gifted & Black и Amazing Grace, преди да се натъкне на проблеми със звукозаписната си компания в средата на 70-те. Баща ѝ е застрелян през 1979 и Франклин напуска Атлантик, подписвайки с Ариста Рекърдс. Намира поле за изява също в киното, като се снима в музикалния филм „Блус Брадърс“ („The Blues Brothers“, 1980). През 1998 г. пее оперната ария Nessun Dorma на наградите Грами, като заменя Лучано Павароти. По-късно с. г. тя записва последния си Топ 40 хит с A Rose Is Still a Rose.