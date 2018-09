Опит за съживяване на германската левица

Банкеръ Weekly

Оскар Лафонтен и Сара Вагенкнехт

На фона на бурните протести в Кемниц и все по-отчетливата роля, която "Алтерантива за Германия" заема в германския политически живот, както и на възхода на крайнодесните из цяла Европа, в Германия бе учредено ново, ляво политическо движение. Наречено "Изправи се", то има амбицията да вдъхне нов живот на левите идеи в страната по подобие на сенатора Бърни Сандърс в Съединените щати и лидера на британските лейбъристи Джеръми Корбин.

Движението обявява като своя цел борбата против "неолибералната политика" на управляващите и за "истинска демокрация, която не е управлявана от банки, корпорации и лобисти". Основателите му се надяват да обединят последователите на левите германски партии - лявоцентристката социалдемократическа, радикалната "Левица" и "Зелените", както и да спечелят на своя страна онези представители на работническата класа, които залитнаха към крайнодясната "Алтернатива за Германия".

Двигатели на проекта са 49-годишната Сара Вагенкнехт, която е лидер на групата на "Левицата" в Бундестага, и съпругът й, 74-годишният Оскар Лафонтен - бивш финансов министър в правителството на Герхард Шрьодер, който напусна социалдемократите и също се присъедини към "Левицата".

Вагенкнехт, която е родена в Източна Германия, е популярен участник в телевизионни токшоута, в които често изказва провокативни мнения, поляризиращи публиката. Неведнъж си е навличала критики с това, че критикува Европейския съюз и възхвалява руския президент Владимир Путин.

По-впечатляващо е, че тя скъса с традиционните позиции на левите партии, приветстващи мигрантите, с довода, че "икономическите мигранти" отнемат работни места от германците с ниски доходи и натоварват социалните служби - което я доближава до крайната десница. За разлика от нея обаче, тя не афишира антиислямски възгледи, не се обявява срещу имигрантите по принцип и подкрепя предоставянето на убежище на бягащите от преследване в страните си. Ако същината на лявата политика е да бъдат подпомагани хората в неравностойно положение, то отворените граници са точно противоположни на лявото, смята обаче Вагенкнехт.

Тъй като "Изправи се" поне засега е движение, а не партия, всеки може да се присъедини към него. Самото му име е вдъхновено от песента на Боб Марли Get Up, Stand Up. Това обаче изглежда не е достатъчно, за да бъдат спечелени сърцата на лидерите на партиите, от които смята да черпи привърженици, и както можеше да се очаква, те не го посрещнаха радушно. Общественото мнение и анализаторите също са раздвоени по отношение на шансовете му за успех.

Според някои коментатори "Изправи се" е отдавна чаканият съюз на обезкръвените от 13-годишното управление на Ангела Меркел леви сили. Но за критиците движението не е нищо повече от проект, предназначен да удовлетвори лидерските амбиции на едно семейство, и няма да доведе до нищо повече от още по-голямо разцепление в левицата.

Има един факт, който обаче е безспорен - със или без "Изправи се", германската левица е в тежка криза. Показаха го и последните проучвания, според които "Алтернатива за Германия" вече изпреварва Социалдемократическата партия по популярност и се позиционира като втора политическа формация. При това положение е трудно да си представим колко още повече може да й навреди новото движение.