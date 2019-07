Луксор е известен като "най-големият музей под открито небе"

Банкеръ Daily

Карнак. Алеята на сфинксовете в Храма на Амон-Ра (Луксорски храм) - най-голямото религиозно средище в Древен Египет, което се състои от многобройни паметници.

Египет е една от туристическите дестинации, които привличат туристи от цял свят, не само с археологическите останки от древността, но и с легендите, свързани с възникването и съществуването на цивилизацията на древния Египет.

Едно от най-посещаваните места безспорно е Луксор, град в Горен Египет. Населението на града е около 376 хил. жители - предимно египтяни, като малка част от тях са копти.

Ко́птите са етнорелигиозна група в Северна Африка и Близкия Изток, разпространена главно на територията на Египет, където съставляват главната християнска общност. Коптите са най-голямата християнска група и в Судан и Либия. През историческите епохи те са говорили коптски език, произхождащ от демотически египетски език, говорен в късната античност. Той е последната фаза от развитието на древния египетски език. Коптската азбука е леко изменена форма на гръцката азбука. Като говорим език, коптският бележи разцвета си от около 200 до 1100 година. Последните сведения, по които се съди кога за последно е бил говорен са от 17 век. Коптският език се е съхранил и до днес като литургичен език в Коптската православна църква, а египетският арабски език е официалният говорим език в днешен Египет.

Коптите са най-голямата етнорелигиозна общност с древни корени. Смята се, че са преки потомци на древните египтяни, понеже са коренното доислямско (т.е. неарабско) население на Египет. Съставляват около 8-9% от населението на Египет, което прави приблизително 6 млн. души. Оценките за общия им брой (в Египет и извън него) варират от 10 до 20 млн. души.

Коптите представляват основната част от египетските християни. По традиция са последователи на Коптската православна църква (предимно) и на Коптската католическа църква. Всички те ползват коптски език със своя коптска азбука.

Бившият генерален секретар на Организацията на обединените нации и министър на външните работи на Египет - Бутрос Бутрос-Гали, произхожда от видно коптско семейство. Негов дядо е Бутрос Гали, министър-председател на Египет в началото на 20 век.

Луксор е разположен на източния бряг на река Нил на мястото на Тива, столица на Древен Египет в периода на Средното и Новото царство. Съществуването му е известно от около 3200 г. пр.н.е. Бил е столица по време на XI династия (Средното царство) и на Новото царство. Разрушен е през 88 г. пр. Хр. при потушаването на въстанието срещу Птолемей VIII.

Заради многото останки от древността Луксор е наричан "най-големият музей под открито небе".

Близо до града се намират Храмът на Амон-Ра (покровител на Тива) в село Карнак (Луксорски храм) - най-голямото религиозно средище в Древен Египет, което се състои от многобройни паметници, разпределени в три групи сгради, всяка оградена от стена. На другия бряг на Нил се намира тиванският некропол, включващ Долината на царете (Valley of the Kings) и Долината на цариците (Valley of the Queens).

Останките от Тива и некрополът са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Всички нови находки на археолозите се излагат в Луксорския музей на древността, открит през 1975 година. Заради изобилието от паметници на древноегипетската архитектура Луксор е посещаван от стотици хиляди туристи всяка година.

Недалеч от Луксор, в Тиванския некропол, се намират древноегипетски каменни статуи, известни като Колосите на Мемнон (известни на местното население като ел-Колосат, или ес-Саламат) - две масивни каменни статуи на фараона Аменхотеп III, син на Тутмос IV. Те са върху западния бряг на древна Тива, на пътя, който води към Долината на цариците. Величествените каменни колоса са последните останки от огромния погребален храм на Аменофис III (Осемнадесета династия), който днес не съществува.

Двете статуи-близнаци озобразяват Аменхотеп III в седнало положение, с ръце, положени на коленете и поглед, насочен на изток, към реката и изгряващото слънце. Две по-малки фигури са издълбани отпред на трона, в краката: това са фигури на жена му Тий и майка му Мутемувия. Страничните панели изобразяват бога на Нил - Хапи. Чрез символите на Горен и Долен Египет (папирус и лотос, символи на "двете земи") е изобразено единството и целостта на обединен Египет.