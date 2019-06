Големият финал в Шампионска лига: "Тотнъм" vs. "Ливърпул"

Банкеръ Daily

Финалът на Шампионска лига е на стадион "Уанда Метрополитано" в испанската столица Мадрид.

"Тотнъм" или "Ливърпул" - двата английски отбора ще решат тази вечер кой ще е новият крал на Европа и носител на трофея в най-авторитетната европейска клубна надпревара.

Шампионска лига 2018/19 е 64-то издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА, и 27-то му издание, откакто е преименуван от Купа на европейските шампиони на Шампионска лига. Финалът е от 22 часа и ще се играе на стадион "Уанда Метрополитано" в испанската столица Мадрид.

Треньорският двубой пък ще е между германеца Юрген Клоп и аржентинеца Маурисио Почетино. Клоп все още няма трофеи с "мърсисайдци", както и Маурисио Почетино с "шпорите".

Тази вечер вторият и четвъртият в английското първенство ще спорят за най-желания европейски клубен трофей - Купата с ушичките. Неизменен победител в последните три сезана на Шампионска лига беше "Реал" - Мадрид.

"Ливърпул" загуби финала в Шампионска лига от "Реал" - Мадрид в Киев точно преди година, а играчите му ще искат да докажат, че случайно не успяха да се преборят с "гражданите" за първото място в Премиърлийг. "Мърсисайдци" имат шанс да спечелят своя шести трофей в този турнир - за последно "Ливърпул" бе шампион на Европа през 2005 година.

ФК "Ливърпул" (Liverpool Football Club) е основан през 1892 г. в едноименния английски град. Състезава се в Английската висша лига и по броя на титлите си е вторият най-успешен отбор в историята на английския футбол. Клубът е печелил 18 пъти първенството, седем пъти Купата на ФА, осем пъти Купата на лигата, пет пъти Шампионска лига и три пъти Лига Европа. Ливърпул е член на групата Г-14, съставена от водещите европейски футболни клубове.

"Тотнъм" блести с добра игра през целия сезон и у дома и в евротурнирите. Сега голямата въпросителна е дали Хари Кейн ще бъде готов за игра и дали ще започне като титуляр тази вечер.

"Тотнъм Хотспър" (Tottenham Hotspur Football Club) е футболен клуб от Северен Лондон с прозвище Spurs (Шпорите). Основан е през 1882 г., професионален статут придобива през 1895-а. От 1898 г. е акционерно дружество. Играе с бели фланелки, тъмносини шорти и тъмносини чорапи.

Девизът на клуба е Audere est Facere (от латински:"Да дръзнеш значи да го направиш"), (на английски: "To Dare Is To Do"), а емблемата изобразява боен петел стъпил върху футболна топка. Клубът има дългогодишна вражда със съседите си от "Арсенал", а срещите между тях са известни като дербито на Северен Лондон. Преди три дни "Арсенал" загуби финала в Лига Европа от "Челси".

Съдия на финалната среща в Шампионската лига между "Тотнъм" и "Ливърпул" е 42-годишният Дамир Скомина. За словенецът това ще е трети финал в европейските турнири. Но, за първи път ще ръководи мача за трофея в турнира, след като през 2013 година е четвърти арбитър на срещата между "Борусия" - Дортмунд и "Байерн" - Мюнхен.

През 2017-а Скомина свири финала в Лига Европа между "Аякс" и "Манчестър Юнайтед", а през 2012-а бе рефер на двубоя между "Челси" и "Атлетико" - Мадрид за Суперкупата на Европа.

Неговият дебют като футболен съдия беше през 1992 година.