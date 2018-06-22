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Банкеръ Daily

Свят

Чехия е напът да узакони еднополовите бракове

Правителството на Чехия подкрепи законопроект, който позволява еднополовите бракове, информира "Ройтерс".

Предстои проеткозаконът да бъде разгледан от чешкия парламент. Внесен е обаче и ответен проектонорматив, който предвижда в конституцията да бъде записано определението за брак между мъж и жена.

За прокарването на законопроекта за еднополовите бракове ще е необходимо обикновено мнозинство в 200-местния парламент, докато за конституционна промяна ще са нужни 120 гласа.

От 2006 г. в Чехия еднополовите двойки имат право на регистрирано партньорство.

Проучване от май показва, че 50% от анкетираните подкрепят еднополовите бракове. 74 на сто пък одобряват съществуващия вариант за регистрирано партньорство.

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че правителството му подкрепя законодателството за узаконяване на еднополовите бракове.

Относно материала

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Автор
Банкеръ
петък, 22. юни 2018 - 16:06
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