Чехия е напът да узакони еднополовите бракове

Банкеръ Daily

Правителството на Чехия подкрепи законопроект, който позволява еднополовите бракове, информира "Ройтерс".

Предстои проеткозаконът да бъде разгледан от чешкия парламент. Внесен е обаче и ответен проектонорматив, който предвижда в конституцията да бъде записано определението за брак между мъж и жена.

За прокарването на законопроекта за еднополовите бракове ще е необходимо обикновено мнозинство в 200-местния парламент, докато за конституционна промяна ще са нужни 120 гласа.

От 2006 г. в Чехия еднополовите двойки имат право на регистрирано партньорство.

Проучване от май показва, че 50% от анкетираните подкрепят еднополовите бракове. 74 на сто пък одобряват съществуващия вариант за регистрирано партньорство.

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш заяви, че правителството му подкрепя законодателството за узаконяване на еднополовите бракове.