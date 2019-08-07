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Банкеръ Daily

Свят

Австралия и НАТО подновиха отбранителен договор с фокус върху Тихоокеанския регион

Австралия и НАТО подписаха днес ново "споразумение за засилено партньорство" с по-голям фокус върху Тихоокеанския регион, предаде ДПА.

Сделката беше подписана от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и австралийската министърка на отбраната Линда Рейнолдс.

"Проучваме нови области, в които да работим заедно в Индо-тихоокеанския регион", каза Рейнолдс след подписването на споразумението, което се подновява на всеки две години.
Австралия участва с около 300 военнослужещи във водената от НАТО мисия в Афганистан. Столтенберг, който е на посещение в Австралия, каза, че споразумението е рамка за бъдещи съвместни усилия и сътрудничество. Той заяви също така, че държавите от НАТО са разтревожени от дейностите на Иран в Ормузкия проток и внимателно наблюдават ситуацията.

Относно материала

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Автор
Иван Гуляшки
сряда, 07. август 2019 - 13:35
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