Вин Дизел оглави класация на Forbes

Списанието Forbes излезе с класация за най-касовите актьори за 2017 г. Според нея на първо място е Вин Дизел. Звездата от „Бързи и яростни“ е донесла 1.6 млрд. долара на филмите с негово участие.

Изданието е класирало на второ място актьорът Дуейн Джонсън. Той е донесъл на продукциите 1.5 млрд. долара. За първенците в класацията най-успешен се оказва филмът The Fate of the Furious 8 – осмата част на филма „Бързи и яростни“, който събира 1.2 млрд. долара.

В тройката е и актрисата Гал Гадот, която събира 1.4 млрд. долара от лентите с нейно участие.

В топ 10 са още: