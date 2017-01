Торонто – градът с многото "най"

Банкеръ Daily

Столицата на провинция Онтарио (на английски: Ontario) - Торонто (на английски: Toronto), е крайната спирка на новата директна редовна авиолиния София-Торонто-София.

Международното летище "Торонто Пиърсън" е най-натовареното летище в Канада и 29-то в света, обработвайки над 28 милиона пътници. Разположено е на територията на градовете Мисисага и Торонто. Обслужва района на Торонто и е основен център за авиокомпанията "Еър Канада", най-голямата в страната. Основана е през 1937 г. под името Trans-Canada Airlines. Сегашното си име носи от 1964-а. През 1989 г. е приватизирана, а през 2000-та поглъща втората по големина канадска авиокомпания Canadian Airlines и става 12-та по големина на флота в света.

Торонто е и най-големият град в североамериканската страна. Населението му е над 2 615 060 души, а в целия метрополис - 5 583 064 души, което го прави петия по големина град в Северна Америка след Мексико Сити, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чикаго. Градът се намира на северозападния бряг на езерото Онтарио, през което преминава границата между Съединените американски щати и Канада. От другата страна на границата е щата Ню Йорк. Езерото Онтарио е най-малкото и най-долното от групата на Големите езера.

Торонто е голям международен бизнес и финансов център. Също така е финансовата столица на Канада, както и културно, здравно и изследователско средище на на страната. Университетът на Торонто (University of Toronto), най-големият университет в Канада, е основан през 1827 година. Йоркският университет (York University), също Йорк Юнивърсити или само Йорк, третият по големина университет в страната, е основан през 1959 г. и се намира в северозападната част на града. В Торонто се намират и Университетът Райърсън (Ryerson University), OCAD Юнивърсити (Ontario College of Art and Design University) и Университетът Гуелф-Хъмбър.

Фондовата борса в Торонто (основана на 25 октомври 1861 г.) е на седмо място в света по пазарна капитализация. Централните офиси на петте най-големи канадски банки се намират в Торонто.

Торонто е градът с най-голямата българска общност в Канада, наброяваща между 15 и 25 хиляди души. В града има три български православни храма (Свети Кирил и Методий, и Свети Георги и Св. Троица), културно-информационен център и няколко български заведения. Те играят ролята и на културно-информационни центрове, където както новодошлите, така и живеещите от много години могат да придобият полезни контакти и съвети за живота в Канада. Всяка от трите църкви има и мултифункционална зала в сградата, където се организират концерти и чествания на големите празници.

Много българи живеят в района на Пейп енд Данфърт (Pape and Danforth) в така наречения Гръцки квартал (Greek Town).

Онтарио е най-населената сред десетте провинции в Канада, както и втората по площ след Квебек. Има население от над 12 686 952 жители и обща площ от 1 076 395 кв. километра.

Канада е най-голямата държава в Северна Америка, простираща се от Атлантическия океан на изток до Тихия на запад и до Северния ледовит на север. Тя е втората по големина страна в света, а нейната обща граница със Съединените щати на юг и северозапад е най-дългата в света.

Канада прилага визов режим спрямо българските граждани, приносители на обикновени, дипломатически и служебни паспорти. При пътуване до там е необходимо да притежавате паспортс валидност най-малко шест месеца след датата на влизане в страната и виза.

Заявления за визи за притежатели на обикновени паспорти се подават и получават чрез канадския изнесен визов център в София. Той работи от 6 август 2013 г. и се помещава в сградата на Международната организация по миграция. Официални езици в Канада са английски и френски.

Издаването на визата не е достатъчно условие за влизане в страната. При пристигането имиграционните власти на границата уточняват още веднъж причината за посещението (гостуване, туризъм, учение, работа и т.н.)като определят срока на престоя, който при гостуване и туризъм е максимум шест месеца.

В паспорта ви трябва да има поне една цяла свободна страница, за да може върху нея да бъде положена входната виза за страната. На гърба на тази страница не следва да има друга положена по-рано виза, освен печати от граничен контрол.