Стилът на свирене на Стийв Родъри е определящ за звученето на "Мерилиън"

Банкеръ Daily

Стийв свири на китара от 15-годишен.

На днешния ден през 1959 г. е роден Стийв Родъри (на английски: Steve Rothery) - британският китарист и основен член на прогресив рок групата "Мерилиън". Много от почитателите на групата смятат, че именно неговият стил на свирене е определящ за звученето ѝ. Смята се, че стилът му е силно повлиян от този на Дейвид Гилмор (китарист и композитор) от "Пинк Флойд" и Андрю Лейтмър от "Кемъл". През 2001 г. в интервю за списание "Total Guitar" Родъри посочва Джеф Бек и Лари Карлтън като свои любими китаристи. И не случайно е така. Според класацията на "Ролинг Стоун" той е 14-ти от 100-те най-добри китаристи на всички времена и един от най-влиятелните китаристи в рока.

Когато Стийв е шестгодишен, семейството му се премества от в Брамптън, Южен Йоркшър, в Уитби, Северен Йоркшър. Започва да свири на китара на 15-годишна възраст. През 1979 г. той вижда обява в музикалната преса за група, наричаща се "Силмерилиън", която се нуждаела от китарист. Родъри се явява на прослушването на 19 август 1979 г. и става член на групата, която по-късно се превръща в легендарната "Мерилиън". Той е единственият член от тогавашния състав, който остава в групата до днес. Стийв Родъри участва във всичко издадено от "Мерилиън" от дебютният им сингъл през 1982 г. - Market Square Heroes ("Героите на пазарния площад"). Той е издаден заедно с песента Three Boats Down From The Candy, като "Б" страна. Сингълът е издаден и на голяма плоча (12"), с удължено времетраене, при която към втората страна е добавена и епичната 17-минутна композиция - Grendel.

Успоредно с работата си с Мерилиън, през 1995 г. Родъри прави и свой солов проект заедно с певицата Хана Стобърт, под името The Wishing Tree ("Дървото на желанията").

"Мерилиън" (на английски: Marillion) е британска рок група, формирана през 1979 г. в Ейлсбъри, Бъкингамшър. Досега групата е издала четиринадесет студийни албума, разделени в два периода - до напускането в края на 1988 г. на оригиналния певец и фронтмен Дерек Уилям Дик, повече известен като Фиш (шотландски прогресив рок певец, текстописец и от време на време актьор), и след това, когато неговото място заема Стийв Хогарт.

Ядрото на групата "Мерилиън", непроменено от 1984 г. досега, се състои от четирима музиканти. Стив Родъри (Steve Rothery) свири на електрическа и акустична китара и е единственият член на групата от основаването ѝ през 1979 година. Марк Кели (Mark Kelly), който свири на пиано и клавишни, пее бек вокали, е член на групата от 1981-а. Пийт Треуавас (Pete Trewavas) стои зад бас китарата, бек вокалите, ефектите, след като се присъединява към групата през 1982 година. Иън Моузли (Ian Mosley) е на барабаните и перкусиите, като е член на "Мерилиън" от 1984 година.

При основаването си групата се кръщава Silmarillion по името на книгата на Дж. Р. Р. Толкин - "Силмарилион", но през 1981 г. сменят името си, за да избегнат евентуални проблеми с авторските права.

Музикалният стил на "Мерилиън" търпи множество промени през годините. Самите музиканти твърдят, че всеки нов албум е ответна реакция на предишния и затова е трудно да бъдат вместени в някакви рамки. Оригиналния им саунд (с Фиш на вокалите) често е определян като китарно и клавишно доминиран прогресив рок и сравняван с музиката на "Дженезис" от 70-те години на ХХ век. И критици, и фенове смятат звука им след 1989 г. като много по-комерсиален и масов.

"Мерилиън" са една от първите музикални групи, осъзнали и усвоили потенциала на глобалната мрежа за контакт с феновете и продажби по интернет.