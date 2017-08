Силвестър Сталоун: В България има Wi-Fi дори в гора с вълци

Банкеръ Daily

Холивудската звезда Силвестър Сталоун похвали безжичния интернет в България. Той публикува видео от профила си в Инстаграм, заедно с актрисата Криси Мец, където похвали нашия интернет.

В момента актьорът е в Калифорния за снимките на хитовия сериал This Is Us. Той се оплака от Wi-Fi в Санта Кларита, Калифорния, като заяви: "Много е иронично, че в България можеш да намериш безжичен интернет в гора, където си заобиколен от вълци, но не можеш да откриеш такъв в Санта Кларита“.

“Това е една от най-големите мистерии в живота ми. Можем да стигнем до всички краища на Вселената, а е толкова трудно да откриеш добро покритие“, оплака се Слай.

Силвестър Сталоун няколко пъти е снимал у нас, включително част от екшън поредицата „Непобедимите“. Звездата не за първи път хвали страната ни. Когато беше у нас през 2013 г., той заяви, че дългият полет не го е уморил, защото се чувства по-силен, когато е в България. "Харесвам хората, въздуха, харесвам виното", обясни той.

През 2015 г. Сталоун, Антонио Бандерас, Салма Хайек, и Джейсън Стейтъм рекламираха безплатно България. Тогава Министерството на туризма представи рекламен клип на страната с участието на известните актьори.