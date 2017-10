С удивителните музикални умения "Металика" е една от великите метъл банди

Банкеръ Daily

Ларс Улрих – основателят на групата.

Американската хеви и траш метъл група "Металика" (Metallica) е създадена на днешния ден през 1981 г. в Лос Анджелис (Калифорния). В основата й е 17-годишния датски тенисист Ларс Улрих, който се преместил със семейството си от Копенхаген в Калифорния и имал хоби да свири на барабани.

След две години присъствие на ъндърграунд сцената и няколко демо записа, идва 1983-а, когато музикантите издават първия си студиен албум "Kill 'Em All". С него Metallica популяризират траш метъла (от английски: thrash - потупвам, бия, удрям, тупам), като този албум през това време се е смятал за най-тежката музика, издавана някога. Групата се превръща във водеща в метъл жанра и през 80-те години следват още три албума и стотици концерти по целия свят. Чрез тях музикантите стават все по-известни и по-влиятелни.

Въпреки това, през тези години тяхното влияние и известност са ограничени все още само до границите на метъла и групата се води за сравнително посредствена на световната музикална сцена. Причината се крие в това, че въпреки удивителните музикални умения на четворката, те не желаят да комерсиализират творчеството си и категорично отказват да заснемат клипове, както и песните им да се въртят по известните тогава музикални телевизионни и радио канали.

По-късно обаче, в началото на 90-те години Metallica показват на света един напълно нов звук и буквално за броени дни се превръщат в една от водещите групи в света по принцип, независимо от стиловете музика. Това става с издаването на петия студиен албум "Metallica" (1991 г.), който придобива известност като "Черният албум" заради чисто черната обложка, като изключение прави логото на групата и змия, които едва се различават от фона. Много от феновете на групата са разочаровани от по-комерсиално ориентирания звук на албума, чиито песни започват все по-често да се въртят по радиата и телевизията. Музиката е опростена, включени са и две нетипични за Metallica балади - "Nothing Else Matters" и "The Unforgiven". Но, заедно с това този албум спечелва и много нови почитатели, които до този момент не са слушали групата. Определно тази творба запазва тежестта на музиката, присъща на своите предшественици, затова спокойно може да бъде причислена към класиките на групата. Благодарение на този албум "Металика" заемат 7-мо място като най-продаваната група в историята на САЩ.

В световен мащаб групата е продала около 100 милиона сертифицирани копия от своите албуми, а предполагаемите продажби възлизат на около 130 милиона броя. Поради това, а и поради грандиозните турнета продължаващи с години, четиримата музиканти към днешна дата са и едни от най-богатите творци на музика по принцип. Към 2014 година групата държи и един друг рекорд. За първи път в историята на САЩ една и съща група оглавява класациите при продажба на свои 5 поредни албума. Този рекорд става факт през есента на 2008 година, когато излиза деветия албум на групата озаглавен "Death Magnetic".

От музикална гледна точка композициите на Metallica са сложни и с тежки рифове - серия от последователно изсвирени акорди, оформящи даден ритъм или мелодия. Използва се най-вече в рок и джаз музиката в поддържащата ритъм секция, но не рядко се явяват и като водещ елемент. При метъла почти всички песни са изградени главно от китарни рифове, които са основната характеристика на този жанр. Но при "Металика" в повечето случаи те са мелодични, завладяващи и не рядко епични. Те пък са послужили за база на много групи-последователи. Текстовете, дело най-често на вокалиста и ритъм-китарист Джеймс Хетфийлд, са задълбочени, социално насочени, мрачни и изпълнени с протест, бунт или открито агресивни и яростни. Повечето песни на групата са продължителни (рядко под 5-6 минути), базирани на един основен риф и състоящи се в повечето случаи от минимум две части с плавен преход и бързи сола.

"Металика" влизат в 60-то юбилейно издание на Книгата на рекордите на Гинес (2015 г.) с историческия си антарктически концерт. С шоуто си в Антарктида групата е единствената в света свирила на всичките седем континента на Земята. На 8 декември 2013 година свирят пред около 120 учени и победители в състезание под купол в близост до аржентинската изследователска база "Карлини". Концертът е озаглавен "Freeze 'Em All".

В момента групата включва Джеймс Хетфийлд (вокали, китари), Кърк Хамет (соло китари), Ларс Улрих (барабани) и Робърт Трухильо (бас китара). Основният състав е непроменен от 1983 година, с изключение на баса, където след това се сменят трима басисти (през 1986-а поради смъртта на Клиф Бъртън, на негово място застава Джейсън Нюстед, който напуска през 2001-а, поради зачестили спорове с фронтмена Хетфийлд).

"Металика" са свирили в България три пъти. Най-напред през 1999 г. в Пловдив на стадион "Пловдив", след девет години са в София, на стадион "Васил Левски", а през 2010-а отново взривиха с музиката си столицата.