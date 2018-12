Преди 131 г. се "ражда" детективът Шерлок Холмс

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1887 г. британският писател Артър Конан Дойл публикува разказ, в който за първи път главен герой е детективът Шерлок Холмс.

Британският писател сър Артър Игнейшъс Конан Дойл (Sir Arthur Ignatius Conan Doyle), лекар по образование, е автор на романи и разкази. Удостоен е с почетното звание "рицар-бакалавър", от което носи благородническата титла сър.

Конан Дойл е известен най-вече като създател на образа на детектива Шерлок Холмс и неговия помощник доктор Уотсън, но също така и като автор на научнофантастични разкази, исторически романи, пиеси и поезия. Конан Дойл спомага и за популяризиране на мистерията на кораба "Мария Селесте". От 10-те на ХХ век до края на живота си е привърженик и активен пропагандист на спиритуализма.

Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) е литературен герой от книгите на Артър Конан Дойл. Фигурата на детективът се появява в 56 разказа и 4 романа, написани в периода 1887-1927 година. В повечето от разказите Шерлок Холмс участва като съветващ детектив, който помага на търсещи от него клиенти или подпомага полицията в лицето на инспектор Лестрейд. При това Шерлок Холмс е описан като пълна противоположност на тогавашната полиция, която често е затруднена да разкрие престъпленията. Той действа дедуктивно, често без да напуска дома си и разкрива изненадващо голям процент от случаите.

Негов пръв помощник в разследванията е д-р Джон Уотсън, армейски лекар, завърнал се от служба в Афганистан. Приятелството на Шерлок Холмс и Доктор Уотсън започва, когато през 1881 година Уотсън става съквартирант на Холмс на улица "Бейкър Стрийт" №221Б. Тази начална история Артър Конан Дойл описва в романа "Етюд в червено". Почти всички истории Конан Дойл пресъздава през гледната точка на Уотсън, като от фабулата на разказите става ясно, че Уотсън пише и публикува историите за своя приятел.

Фигурата на Холмс авторът изгражда в течение на разказите като студена, точна и лишена от емоции. Всяко действие на Холмс се ръководи от здравия разум. Често Холмс бива сравняван с машина. Въпреки това на моменти авторът придава на героя си и типични човешки качества - раздразнение, страх, скрупули. Шерлок Холмс често свири в историите на своята цигулка Страдивариус и пуши лула, но типичната форма на лулата, с която днес е рисуван, не е описана никъде в разказите.

През годините образът на детектива от "Бейкър Стрийт" е обект на много екранизации в киното и телевизията. През 2010 и 2012 г. BBC-One излъчва модернизирана телевизионна адаптация за Шерлок Холмс, сериалът "Шерлок", създадена от писателите на Доктор Кой Стивън Мофат и Марк Гатис, в която взимат участие Беведикт Къмбърбач и Мартин Фрийман като Шерлок и Уотсън. Може би най-популярната екранизация, която не е английско производство, е известната и на българския зрител съветска версия на "Ленфилм" с Василий Ливанов и Виталий Соломин, заснета между 1979 и 1986 година.

Фигурата на Шерлок Холмс намира място и в комиксите. "Дайнамайт Ентъртейнмънт" (Dynamite Entertainment) през 2009 започва издаването на COMPLETE Sherlock Holmes, написана от Леа Мур (Leah Moore) и Джон Репион (John Reppion) с рисунки на Арон Кембъл (Aaron Campbell). "Муунстоун Букс" (Moonstone Books) издават оригинална история, в която го изправят срещу други творения на 19 век като Невидимия човек, Дракула, Карл Колчак. Освен това 135-годишния Холмс, се появява в Детектив Комикс на ДиСи Комикс (DC) за 50-годишнината от издаването на комикси. WILDSTORM, подразделение на DC Comics, публикува приключенията на първия консултиращ детектив под заглавието Victoria Undead, в което се изправя срещу злия план на професор Мориарти и неговата вълна от зомбита.

В комикс поредицата на Алан Мур (Alan Moore) и Кевин О"Нийл (Kevin O'Niel) "Лигата на необикновените джентълмени" (League of Extraordinary Gentlemen) Шерлок Холмс се поява за няколко страници, показващи сблъсъка между него и професор Мориарти при Райхенбахските водопади.

Холмс и Уотсън поемат по следите на изгубен марсианец в комикса "Шерлок Холмс в "Случая на липсващия марсианец" (Sherlock holmes and the case of the missing martian), написан от Дъг Мъри и Топър Хелмерс.

Шерлок Холмс и неговата вселена са използвани и в различни компютърни и видеоигри.

P.S.

-"Бейкър стрийт" №221Б е измислен адрес. По времето, когато са писани произведенията, улицата е имала само 100 номера. Днес на специално създадения номер 221Б се помещава Музеят на Шерлок Холмс. На 24 септември 1999 г. на ул. "Бейкър стрийт" е открит паметник на Шерлок Холмс.

-"Смъртта" на Шерлок Холмс при неговата фатална среща с проф. Мориарти е при Райхенбахските водопади. Днес пътеката, която води до тях, се нарича "Пътека на Шерлок Холмс" (в разказа "Последен случай").