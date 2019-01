Песента на "Бийтълс" - "Искам да държа ръката ти", е най-бързо продаващият се сингъл

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1964 г. първият запис на песента на "Бийтълс" - "Искам да държа ръката ти" (I Want to Hold Your Hand), става най-бързо продаващият се сингъл.

Преди основаването на "Бийтълс", Ленън, Маккартни и Харисън свирят в групата "Куоримен", която след множество промени на имената, се спира на името "Бийтълс". Новата група гради своята репутация с участия в клубове на Ливърпул и Хамбург в периода от 1960 до 1963-а. По това време техен басист е Стюарт Сътклиф, а на барабаните се изреждат различни членове, като най-дълго се застоява Пийт Бест, сменен от Ринго Стар малко преди записа на първия сингъл на групата. Корените на "Бийтълс" започват от скифъл, бийт и рокендрол музиката, популярни във втората половина на 50-те на ХХ век. Мениджърът Брайън Ъпстейн оформя рок групата като професионален състав, насочен към поп звученето, а продуцентът Джордж Мартин разработва студийните им записи. За кратко време бандата пожънва огромна популярност и на острова се заформя така наречената "Бийтълсмания". Славата на групата минава и зад океана, където през 1964 г. повеждат "Британската инвазия" - налагането на английски рок групи на американския поп пазар. Тяхната популярност е съпътствана с участието на два игрални филма.

Публикуването на музиката на "Бийтълс" в САЩ, най-големият пазар за популярна музика по това време, първоначално се забавя с близо година, тъй като "Кепитъл Рекърдс", американското подразделение на "И Ем Ай", отказва да издаде както "Please Please Me", така и "From Me to You". Когато "Кепитъл Рекърдс" все пак започват да издават "Бийтълс", вместо да преиздадат оригиналните плочи, те компилират нови албуми за американския пазар и издават сингли по свой избор. Успехът в американските класации идва внезапно след съобщение в новините за "Бийтълманията" във Великобритания, което принуждава "Кепитъл Рекърдс" спешно да издаде " Want to Hold Your Hand" през декември 1963 година. Няколко седмици след това трябва да се състои концертният дебют на групата в Съединените щати.

Когато "Бийтълс" заминават за Съединените щати на 7 февруари 1964 година, около 4 хиляди почитатели се събират край летище "Хийтроу", махайки и крещейки, докато самолетът излита. През предходните две седмици "Want to Hold Your Hand" е продаден в 2.6 милиона копия в Съединените щати, но членовете на групата все още се притесняват как ще бъдат приети. На нюйоркското летище "Джон Кенеди" те са посрещнати от друга шумна тълпа, оценявана на около 3 хиляди души. Два дни по-късно те участват за пръв път в предаване на живо по американска телевизия в "Шоуто на Ед Съливан" и са гледани от около 74 млн. зрители, над 40% от населението на страната. Ден по-късно първият им концерт в "Уошингтън Колизиъм" поставя началото на "Бийтълманията" в Съединените щати. На следващия ден, отново в Ню Йорк, те пак постигат успех в "Карнеги хол". Групата участва повторно в седмичното "Шоу на Ед Съливан" преди да се завърне във Великобритания на 22 февруари.

През 1966 г. Джон Ленън предизвиква международен скандал, обявяващ своята група за "по-популярна от Исус".

Британската поп/рок група "Бийтълс" (The Beatles) е създадена през 1960 г. в град Ливърпул. Основни и постоянни членове на състава й са: Джон Ленън (1940-1980 г.), Пол Макартни (1942 г.), Джордж Харисън (1943-2002 г.) и Ринго Стар (1940 г.). Групата е смятана от мнозина за най-популярното музикално явление в историята на музиката, повлияла на развитието на поп културата, и един от най-ярките символи на контракултурата през 60-те години на ХХ век.

"Ливърпулската четворка" или "Удивителната четворка" (както често са наричани "Бийтълс") са най-продаваната музикална група в историята с продадени над 600 млн. записи в света. Те притежават най-много номер едно албуми в британските класации и продават повече сингли от който и да е изпълнител от острова. "Бийтълс" са най-продаваните музикални изпълнители и в Америка с общо 178 мил. продадени копия. През 2008 г. групата оглавява класацията на "Билборд" за най-успешните изпълнители на всички времена, участвали в листата "Hot 100", като до 2016 г. те държат рекорда за най-много номер едно хитове в "Hot 100". Групата заема първо място и в списъка на списание "Ролинг Стоунс" от 2004 г. на "100-те най-добри изпълнители на всички времена". "Бийтълс" имат в биографията си десет награди "Грами" и една награда "Оскар" за "най-добра оригинална песен от филм". Цялата бандата е включена в Залата на славата на рокендрола през 1988 г., а всеки от членовете поотделно е приет индивидуално в периода от 1994 до 2015-а. Също така "Бийтълс" заемат място и в класацията на списание "Тайм" - "Time 100: The Most Important People of the Century", в категорията "Артисти и шоумени".