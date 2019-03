"Най-великият шоумен" стана най-продавания албум в света за 2018 година

Банкеръ Daily

Класация на Международната федерация на звукозаписната индустрия обяви саундтрака към "Най-великият шоумен" за най-добре продавания албум за 2018 г. в световен мащаб.

Макс Лузада, главен изпълнителен директор на Recorded Music, коментира че във времена с привидно безгранични глобални възможности за разпространение на музика е напълно нормално най-продаваният албум да опровергае стереотипните очаквания, изненадвайки индустрията.

Саундракът бе издаден успоредно с екранния дебют на филма "Най-великият шоумен" на режисьора Майкъл Грейси. Той продължава да оглавява класациите в повече от 60 страни и в iTunes. Водещият сингъл от албума "This Is Me" влезе в Топ 5 на Великобритания.

Почетните второ и трето място заемат албумите от май и август 2018 г. на популярната момчешка корейска банда BTS. В класацията на Международната федерация на звукозаписната индустрия присъстват още два филмови саундтрака - тези на "Роди се звезда" и на "Mamma Mia! Отново заедно".

Класацията на Международната федерация на звукозаписната индустрия представя ежегодно списък на най-продаваните музикални албуми в света.Основните два критерия за включването на даден албум в този списък е да бъде посочен благонадежден източник, който доказва осъществените продажби, и да има продадени над 20 милиона копия. Списъкът включва всякакви видове албуми: студийни, компилации, най-доброто, саундтраци, ремикс албуми и албуми, включващи повече от един изпълнител.