Най-странните открития на 2018-а

Банкеръ Weekly

Японецът Акира Хориуки представя научното си постижение.

В Харвардския университет се състоя 28-ата церемония по връчването на Игнобеловите награди за най-странните, забавни и често нямащи никакво практическо приложение открития. През тази година бяха наградени десет учени, които според устава на организаторите са накарали хората "отначало да се смеят, а след това да се замислят".

Приза в номинацията "Антропология" получи шведът Томас Персон и колегите му за изследването си на поведението на животните в зоопарка. То доказва, че живеещите там шимпанзета имитират хората не по-рядко и не по-лошо, отколкото самите хора имитират шимпанзетата.

Наградата в областта на биологията отиде при екипа от учени под ръководството на Паул Бехер, които са потвърдили експериментално, че истинските познавачи на виното могат да определят само по миризмата наличието на една-единствена плодова мушица в чашата.

Паола Ромао и нейните съавтори от Бразилия заслужиха отличието в номинацията по "Химия" за изследването си на почистващите свойства на човешката слюнка и възможностите за нейното използване в борбата с мръсните повърхности.

Наградата за "Медицинско образование" отиде при японеца Акира Хориуки. Научната му работа е посветена на колоноскопията (ендоскопски метод за изследване на дебелото черво). Заглавието й звучи така: "Колоноскопия в седнало положение: уроци по самостоятелна колоноскопия". Коментарите са излишни.

С приза за литература бе удостоен екип от оксфордски учени, които са доказали експериментално, че хората, купуващи скъпа техника, никога не четат инструкциите към нея.

Джеймс Коул изчислил, че хранителните порции на канибалите са много по-малко калорийни от повечето традиционни диети, за което бе класиран на първо място в областта на храните.

С премията за мир бе отличен екип от испански и колумбийски учени за изследването им "Крясъци и ругатни зад автомобилния волан: честота, причини, рискове и наказания".

Особено вълнение в залата предизвика връчването на наградата в областта "Репродуктивна медицина". Тя отиде при учени от САЩ и Япония, на които им хрумнало да използват пощенски марки за определяне на честотата на нощните ерекции при мъжете.

Призът за икономика получиха изследователи от Китай, САЩ и Сингапур, които са ,че издевателствата над вуду кукла, изобразяваща мразения шеф, наистина намалява нивото на стрес при служителите и са полезни за психическото им здраве.

Отличието за медицина грабнаха учени от Мичиганския университет. Те са успели да докажат ползата от екстремните влакчетата в американските увеселителни паркове за премахване на камъни от бъбреците. Според учените успехът на "лечението" зависи дори от поредния номер на вагона. Ако се вярва на изчисленията на медиците, при 20 пътувания с влакче на атракциона Big Thunder Mountain Railroad в Дисниленд вероятността за отърваване от камъни в бъбреците е между 40 и 100 процента. А ако пациентът седи с гръб към посоката на движение, шансовете му се увеличават четири пъти.

В началото е списанието "Анали на невероятните изследвания" (The Annals of Improbable Research, AIR). Изданието излиза два пъти месечно и е посветено на различни реални и измислени изследвания. Спектърът им е невероятно широк - от сравняването на праскови и ябълките, изложени на инфрачервена светлина, до класацията на кафенетата в американските университети. Но главното достойнство на "Аналите", което впрочем не е единственото, нито първото пародийно научно списание - е отличното чувство за хумор. През 1991 г. главният му редактор, математикът Марк Абрахамс, измисля Игнобеловите награди - The Ig Nobel Prize (от английската дума ignoble - позорен). Въпреки обидното и малко агресивно название на отличието далеч не всички номинирани трудове са дело на псевдоучени или на хора с развинтена фантазия. Нещо повече - много от тях са публикувани в сериозни списания и са се оказали полезни за науката. И тъй като някой все пак може да се обиди, организаторите на церемонията първо уведомяват лично победителите, давайки им възможност да се откажат от участие. Досегашният опит показва, че повечето от тях с радост приемат поканата.