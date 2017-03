Малкият голям Ангъс Йънг – символ на енергията на AC/DC

Банкеръ Daily

На днешния ден през 1955 г. е роден Ангъс Йънг, австралийският музикант и основател на групата AC/DC.

Ангъс Маккинан Йънг (Angus McKinnon Young) проплаква за пръв път в Глазгоу - най-големият град в Шотландия. Семейството му заминава за Австралия през 1963 година. Ангъс напуска училище на 15 години и започва работа в списанието "Рибалд" като печатар. Момчето открива китарата и повечето му време минава в упражнения. В книгата "Двете страни на славата" бившите му съученици заявяват, че "не са виждали братята Йънг след училище, защото са ходили веднага след това на уроци по китара" или пък свири с приятели по ученически сбирки и дискотеки. Запазена марка на Ангъс е да излиза на сцена с ученическа униформа.

След създаването на AC\DC той продължава да свири на единствената си китара, която използва и досега - Gibson SG. През ноември 1973 г. Малкълм решава да формират групата AC/DC. За около седмица те събират хора, които да свирят в нея. Към братята-китаристи Малкълм и Ангъс се присъединяват бас-китаристът Лари ван Кридт (Larry Van Kriedt), вокалът Дейв Евънс (Dave Evans) и барабанистът Колин Бърджис (Colin Burgess). Те започват да свирят в квартала на братята в Сидни. Първата им сценична изява е в навечерието на новата 1974 г., в клуб "Chequers". През юни 1974 г. групата записва първите си песни - Can I Sit Next To you Girl и Rockin' In The Parlour, когато двамата Йънг се обръщат към по-големия си брат Джордж Йънг с молба да продуцира песните заедно с Хари Ванда. Двете песни излизат през юли, бързо стават хит в клубовете на Австралия и AC/DC тръгват на първото си турне, като обикалят клубовете в цялата страна. През септември 1974 г. Бон Скот става техен вокал на мястото на Дейв Евънс. Скоро след това рок групата записва първия си студиен албум High Voltage, който излиза в Австралия през февруари 1975 г. и им носи голям успех.

Днес бандата е една от най-влиятелните в стила хард рок, като е изградила своята популярност благодарение на семпли мелодии, състоящи се от три (или четири) акорда. За разлика от повечето хеви метъл/хард рок формации AC\DC избягват да използват дълги китарни сола и ефекти.

Интересен факт е, че братята Ангъс и Малкълм Йънг кръщават групата си на името на надписа отзад на шевната машина на сестра си - AC/DC, което означава, че уреда работи с прав и променлив ток. Братята почувствали, че това име може да символизира суровата енергия на групата и мощните изпълнения, и името било прието.

AC/DC се произнася по букви (ей си/ди си), обаче в Австралия групата разговорно е известна като "Acca Dacca".

Със своята китара Ангъс повлиява успешно на много групи: от Guns N' Roses и Def Leppard до нови артисти като "Jet" и "You Am I". Негови идоли пък са Chuck Berry, Muddy Waters и други.