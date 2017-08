"Карлсберг Груп" отбелязва 170 години в 170 часа

Банкеръ Daily

С поредица от полети с дрон над забележителностите на "Карлсберг" в Копенхаген, "Карлсберг Груп" даде началото на 170 часа уникални тържества в Копенхаген, за да отбележи 170-та годишнина на пивоварната, обявиха от компанията.

Всичко започва през 1811 г., когато Якоб Кристиян Якобсен, основателят на "Карлсберг", се появява на този свят. Когато баща му умира през 1835 г., той започва своя път в пивоварството. Якоб Кристиян е роден да бъде пивовар. Благодарение на страстта към бирата и на интереса към естествените науки, младежът поема житейски път, чиято основна цел е подобряване качеството на бирата. Неговата първа спирка по пътя е Бавария, където изучава нови пивоварни технологии в пивоварната на Габриел Седлмайер - Spaten, в Мюнхен. През лятото на 1845 г., заедно с две бурканчета мая Spaten, скрити в кутия за шапки, той се прибира в Дания с пощенската кола.

По време на това дълго пътуване, той охлажда маята, като спира често и я облива със студена вода. Първите партиди лагер бира Якоб Якобсен забърква в коритото за пране на майка си. След това ги усъвършенства в пивоварната, докато постигне идеалния баланс. Новата лагер бира има нужда от нова пивоварна с по-голямо охладително пространство. Използвайки името на своя 5-годишен син - Карл, и датската дума за хълм -"bjerg", той изгражда новата си пивоварна в покрайнините на Копенхаген. Ето как, през 1847 г. се ражда "Карлсберг". Международното признание идва само 21 години по-късно, когато първата бира "Карлсберг" е изнесена за Великобритания.

По време на 170-те часа - или цяла седмица, хора от целия свят ще преживеят въздействието, което "Карлсберг" е имала и има върху света и Копенхаген. Това ще се осъществи чрез поредица от изложби, специални дегустации и разходки, достигащи своята кулминация с "Може би най-доброто улично парти" на 26 август.

От вторник (22 август), е открито специално издание на "Карслберг" на известната изложба "Улиците на света", която е достъпна за посетителите в Старата пивоварна на "Карлсберг", която не функционира повече от десетилетие и е отворена специално за изложбата. Концепцията на фотографа Йерон Шволфс е да покаже положителния образ на света, в който живеем и да открои приликите ни, вместо различията.

В сряда (23 август), основателят на "Карслберг" Джей Си Якобсен, заема сцената за уникална посмъртна беседа TED Talk в арт музея "Карлсберг", за да сподели със света своята житейска философия, философията, с която основава пивоварната на "Карлсберг" и която споделя всеки, който работи в "Карслберг".

Същият ден "Карслберг" ще разкрие и последното си нововъведение в областта на устойчивото развитие, за да отбележи началото на новия си план за корпоративна социална отговорност - "Together Towards ZERO" или "Заедно към нулев отпечатък". Отвеждайки устойчивостта по целия път до крайния потребител, компанията ще подчертае своята амбиция и действия в помещенията на старата пивоварна на Джей Си Якобсен, днес - част от посетителския център на "Карлсберг".

В петък (24 август), Фондацията на "Карлсберг" е домакин на грандиозно събитие в Концертната зала на Датското радио, озаглавено "Изкуството на светлината", където световно известният артист Олафур Елиасон и именитият професор от Харвард - Лене Хау, ще обсъждат наука, изкуство и светлина.

Кулминацията на седмицата е в събота (26 август), когато "Карлсберг Груп" стартира "Вероятно най-доброто улично парти в света" по Стария път на "Карлсберг" за всички в Копенхаген.

"Карлсберг Груп" използва изминалите 170 години, не само за да създаде вероятно най-добрата бира в света, но и за да революционализира бирената индустрия, подобрявайки качеството чрез наука. За 170 часа в Копенхаген "Карлсберг Груп" ще отпразнува изминалите и настоящите си постижения, както и ще изтъкне как планира да произвежда пиво за по-добър утрешен ден чрез инвестиция в наука и принос към обществото" - коментира Кейс Харт, изпълнителен директор на "Карлсберг".

През седмицата "Карслберг" кани гастрономи да опитат уникално меню, в което изкуството среща науката. Главният готвач в Музея на "Карлсберг" си е сътрудничил с експерти от Центъра за разработки и изследвания на "Карлсберг", за да създаде пълно меню само от съставки, използвани в миналото или понастоящем в бирата. Посетителите ще бъдат преведени, през няколко отделни обиколки през историческите варилни помещения.

На 170-та годишнина ще бъдат посветени експозициите на всички музеи, свързани с Фондацията на "Карслберг" и Новата Фондация на "Карлсберг", включително новият арт музей на "Карлсберг", както и замъкът Frederiksborg Последното събитие е откриването на изложба, посветена на Джей Си Якобсен, синът му Карл Якобсен и неговите съвременници, които са част от т. нар. "Златна епоха на Копенхаген".

На уеб страницата за 170-та годишнина на "Карлсберг Груп" посетителите имат възможност да прелетят над света на "Карлсберг" и около Копенхаген. Два дрона водят към Старата пивоварна на "Карлсберг" и към конюшната във Валби, през красивите изложби на Карл Якобсен в новата Глиптотека на "Карлсберг", покрай Малката русалка на Лангелини, дарена от Карл Якобсен, и до замъка Frederiksborg, реновиран от Джей Си Якобсен. Турът е уникален, тъй като потребителят има възможност да регулира скоростта, с която се движи дронът.

И накрая, за годишнината е създадена единствената по рода си графична вселена, която e аранжирана от всичко, за което се сетите: от кенове, бутилки и рекламни материали, до огромно разнообразие от дигитални решения през социалните и дигитални платформи в повечето пазари на "Карлсберг" по света.

След 2002 година "Шуменско пиво" става част от голямото семейство на световния датски концерн "Карлсберг". През август 2004-а акционерите на компанията гласуваха промяна във фирмата на дружеството на "Карлсберг България" АД. През септември двата завода - "Шуменско пиво" и "Пиринско пиво", обединяват ресурси и активи под името "Карлсберг България". Продуктовото портфолио на "Карлсберг България" включва разнообразие от първокласни бири - националните "Шуменско" и "Пиринско", международните марки на компанията Carlsberg и Tuborg, чешката Budweiser Budvar, немската пшеничена бира Erdinger и белгийската крафт бира Grimbergen, златистия испански лагер с цитрусови нотки San Migel Fresca, италианската Angelo Poretti с няколко вида хмел и американската Brooklyn Lager с изявен малцов характер.

"Карлсберг България" предлага на нашия пазар и сайдера Somersby в пет разновидности - ябълка, круша, къпина, боровинка и нар.

"Карлбсерг Груп" е една от водещите пивоварни компании по света, с голямо портфолио от бирени брандове и други напитки. Марките Carlsberg, Baltika и Tuborg са сред най-големите бирени марки на Европа. Общо 42 000 човека работят в компанията, а продуктите й се продават на 150 пазара по света. През 2016 година "Карлсберг Груп" продаде 117 млн. хектолитра бира, което се равнява на 35 млрд. бирени бутилки.