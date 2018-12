"Хотел Калифорния" е шедьовърът на "Ийгълс" и влиза във всички Топ листи на най-добрите албуми

Банкеръ Daily

"Ийгълс" на концерт през 2008 година. Глен Фрай, Дон Хенли, Джо Уолш и Тимъти Б. Шмит (от ляво на дясно).

На днешния ден през 1976 г. излиза на музикалния пазар албумът "Хотел Калифорния" (Hotel California) на групата "Ийгълс" (Eagles).

Американската рок група е сформирана в Лос Анжелис (вторият по население град в САЩ след Ню Йорк и едно от най-големите икономически, културни и развлекателни средища в света) в началото на 70-те години на 20 век. С пет №1 сингъла и четири №1 албума "Ийгълс" са сред най-успешните изпълнители на десетилетието. В края на 20 век два от техните албума - Eagles: Their Greatest Hits (1971-1975 г.) и "Хотел Калифорния", се нареждат сред най-успешно продаваните албуми според асоциацията на Американската звукозаписна индустрия (RIAA). Най-продаваният албум на групата - "Хотел Калифорния", се определя като 37-ят в "Ролинг Стоун" (Rolling Stone) листата "The 500 Greatest Albums of All Time" ("500-те най-велики албума за всички времена"). Групата е на 75-о място в листата на Rolling Stone "100 Greatest Artists of All Time" ("100-те най-велики изпълнители за всички времена"). "Ийгълс" са също най-добре продаваната някога американска група с Eagles: Their Greatest Hits (1971-1975 г.).

"Ийгълс" се разделят през 1980 г. и са извън сцената за 14 години, но се събират отново през 1994 г. за "Hell Freezes Over" ("Адът замръзва"). "За записа ние никога не сме се разделяли. Ние просто си взехме ваканция от 14 години", казват музикантите. Оттогава те пътуват прекъсващо. От 1998 г. "Ийгълс" са въведени в "Рок и рокендрол Залата на славата". Eagles имат цели шест Grammy Awards.

Групата е сформирана през 1971 г., когато тогавашният мениджър на Линда Ронстат -Джон Бойлан, събира Глен Фрай, Бърни Ледън и Ранди Майснър, които свирят в различни групи. Последните двама са за кратко барабанисти, докато Фрай се обажда на Дон Хенли, когото е срещнал в един нощен клуб - "Трубадур" в Лос Анжелис. Te акомпанират на Линда Ронсат на двумесечно турне, след което решават да създадат тяхна собствена група. За нея избират името "Ийгълс" като преклонение пред "Дъ Бърдс" (The Byrds, Ледън е бил в "The Flying Burrito Brothers" с бившия басист на "The Byrds" - Крис Хилман).

Първият албум на групата - "Eagles", е пълен с естествен, понякога чист кънтри рок и изважда три сингъла в Топ 40. Дебютният сингъл "Take it easy" е песен, писана от приятел на Глен Фрай, негов близък и колега кънтри рок-музикант - Джаксън Браун. Фрай го чува да изпълнява песента и го пита дали Eagles биха могли да я използват. Браун се съгласява и с няколко нови стиха, добавени от Фрай, песента е записана и става класика, като достига №12 в класацията Billboard Top 100 и издигат Eagles към звездния небосклон. Сингълът е последван от блуса "Witchy woman" и кънтри рок баладата "Peaceful easy feeling", които са в чарта съответно под №9 и №22. "Ийгълс" е голяма сила в популяризирането на кънтри рока, характерен за Южна Калифорния, из цялата страна. Листата на списание Rolling Stone "500 Greatest Albums of All Time" му отрежда №374.

В началото на 1976 г. групата пуска Their Greatest Hits (1971-1975 г.), който става най-успешният албум в историята на САЩ, като до днешна дата е продал над 27 милиона копия.

Следващият албум на групата - Hotel California, излиза в края на същата година. Сингълът "New Kid in Town" ("Ново дете в града") е №1 хит на 26 февруари 1977 г., а Hotel California - на 7 май същата година. "Life in the Fast Lane" ("Екстремален живот") също е голям хит, като освен това установява желанието на Джо Уолш за повече хард-рок звучене. Въздействащата и меланхолична балада "Wasted Time" ("Пропиляно време") затваря първата част на записите, но тяхната втора част продължава с инструментали. Албумът приключва с песента "The Last Resort" ("Последно средство"), която Фрай смята за най-добрата работа на Дон Хенли. Като цяло "Хотел Калифорния" е назоваван като шедьовърът на групата и се появява във всички листи на най-добрите албуми от всички времена.