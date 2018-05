„Европа танцува“ под куполите на Ларгото

Банкеръ Daily

Концертът „Европа танцува“ кани столичани и гостите на града под куполите на "Ларгото" по повод празника на Стария континент. На 7 май (понеделник) от 17.00 ч. в самия център на столицата ще можем да се насладим на музикално-танцово шоу с участието на професионални и любителски танцови състави, солисти певци и музика на живо в изпълнение на Софийския духов оркестър с диригент Юли Дамянов.

Програмата представя палитра от традиционни танци на европейските народи. Валс, полка, фламенко, а също ирландски, гръцки, френски и български ритми ще забавляват публиката в този уникален проект от програмата на „Европейски музикален фестивал“ `2018. Събитието е с вход свободен. Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столичната община. Съорганизатор на форума е Министерството на културата на Република България.

В началото на концерта ще бъде показано ревю с български народни носии от различните фолклорни области на страната. След това в програмата ще се включат опитните танцьори от National Art – трупата на Нешка Робева, както и фолклорните ансамбли „Здравец“ и „Средец“. Организаторите са поканили и атрактивни солисти – певците Илона Иванова (сопран), Денко Проданов (тенор), Катерина Тупарова (сопран) и Александър Мутафчийски (баритон), които са подготвили солови и дуетни изпълнения с музика от Калман, Дендрино и др. Специално участие ще вземе и виртуозният изпълнител на акордеон Белчо Христов.

Достъпът до пространството е откъм подлеза между Министерския съвет и Президентството и откъм входа на метростанция „Сердика II“ (до църквата „Св. Петка Самарджийска“).

През месец май в рамките на „Европейски музикален фестивал“ предстоят още няколко важни събития: концерт на забележителния руски виолист Юрий Башмет (17 май), гостуване на ансамбъл Italian Wonderbrass (18 май), церемонията „Златно перо“ (24 май) и филмовият концерт Cinema Violino с цигуларката Катя Попов и Оркестъра на Класик ФМ радио (30 май).

„Европейски музикален фестивал” е един от най-значимите музикални фестивали на столицата от последното десетилетие. Той се организира по традиция с официалното партньорство и подкрепа на Министерството на Културата на Р. България и Столичната община. През годините в него са участвали ярки имена от световните музикални сцени като Джошуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди, Миша Майски, Пинкас Цукерман, ансамбъл „Кремерата Балтика”, „Цукерман чембър плейърс”, Камерен оркестър „Концертгебау”, Academy of St Martin in the Fields, Симфоничен оркестър на Москва „Руска филхармония“ и др. През 2015 година фестивалът получи Наградата на Столична община в област „Музика“ за ярки постижения в областта на културата. През април 2017 фестивалът бе отличен за втори път със сертификат за качество от платформата „Европа за фестивалите. Фестивалите за Европа“ на Европейската фестивална асоциация.