Бизнес от въздуха

Банкеръ Weekly

Реклама на канадската компания Vitality Air

Идеята за продажба на въздух дълго време беше синоним за лесни пари, но никой не се решаваше да я реализира истински. Нещо повече - до неотдавна всички подобни опити бяха неуспешни. Но ето че канадската компания Vitality Air, която започна да търгува с бутилиран въздух през 2016-а, се развива успешно на пазара в Китай и вече обяви плановете си за разширяване в Индия.

Търговията с бутилиран въздух щеше да е невъзможна, ако хората не се сблъскваха със смога и замърсената атмосфера. Затова не е за чудене, че резултатите от продажбите в Китай са повече от убедителни. Още през май Vitality Air вече беше продала над 12 хил. бутилки с планински въздух под името "100% Pure Rocky Mountain Air". "Получаваме поръчки от цялата страна, а не само от богатите градове. Когато падне смог, регистрираме бум на продажбите - твърди генералният директор на компанията Мойсей Лам. - Смогът със сигурност е най-голямата ни реклама."

Сега Vitality Air се е прицелила в индийския пазар, където възнамерява да подава въздух в бутилки от 3 и 8 литра на цена съответно от около 20 и 40 долара. И тъй като проблемът със замърсената атмосфера е най-остър в столицата Ню Делхи, фирмата може да се надява на добри резултати.

Vitality Air е твърде необичайно предприятие, отличаващо се с "весел" и "революционен" подход към бизнеса. Поне така твърдят създателите му. Освен чистия планински въздух то предлага въздух с аромат на ягоди, грозде и др. Лам вижда голям потенциал в Индия, защото "замърсяването там е много по-голямо, отколкото в Китай и ние имаме сериозни апетити към този пазар". Очакванията са в началото на декември в страната да бъдат достъпни за продажба 10 хил. бутилки с въздух.

Vitality Air далеч не е единственият играч в този сегмент. Предприемачи от цял свят се надяват да направят много пари от бутилиран въздух. По данни на The New York Times австралийската компания Green and Clean планира да продава по 40 хил. контейнера месечно в Китай, както и да разшири присъствието си на пазарите в Индия, Чили, Малайзия и Близкия изток. По-рано през годината подобен бизнес започна британецът Якоб Онжирс, който спечели няколко десетки хиляди долара от продажбата на алуминиеви кенове с въздух в Китай. Любопитното е, че той не използва планинска атмосфера, а взима "суровината" от височина 3 км по време на скокове с парашут. Сега предприемачът възнамерява да стъпи в луксозната част на сегмента, продавайки всяка от металните кутийки за 286 долара. Мотивът му е, че рискува живота си, добивайки съдържанието им по опасен начин.

Предприемач от Германия пък нарича продукцията си "Mercedes-Benz в света на бутилирания въздух", макар че това едва ли е най-добрата маркетингова стратегия предвид скандалите около замърсяването на атмосферата, които тресат друг немски автопроизводител.

Независимо от известната комичност на този вид бизнес той рисува мрачна картина за Индия и Китай при мащабите на замърсяване на атмосферата и последиците, свързани с това. Сега въздухът в Ню Делхи е толкова мръсен, че превишава безопасните равнища 12 пъти, а ситуацията в Пекин е малко по-добра, тъй като превишението е 8.5 пъти.

През септември 2016-а Световната здравна организация определи Китай и Индия като държавите с най-смъртоносно замърсяване на атмосферата в света. Данни от друг доклад показват, че през 2013-а от това са загинали 5.5 млн. души, като половината от жертвите са регистрирани в тези две страни.

По информация на Департамента по метеорология в Индия през ноември 2016-а концентрацията на смога в столицата е най-лошата от 17 години насам.

