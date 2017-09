Samsung представи три нови устройства за спорт

Банкеръ Daily

Samsung Electronics представи три нови устройства в своето водещо в индустрията портфолио от преносими устройства: Gear Sport, елегантен и водоустойчив фитнес смарт часовник; Gear Fit2 Prо подобрена спортна GPS гривна с интелигентни функции; и Gear IconX, второ поколение на иновативните безжични слушалки на компанията.

Новите устройства на Samsung позволяват на потребителите да извлекат максимума от своя ден и им помагат да живеят по-здравословен и балансиран живот. Новите устройства от серията Gear помагат при редица дейности - от проследяване на фитнес показателите до наблюдение на хранителния режим и съня и мотивационнообучение.

Новите Samsung Gear Sport и Gear Fit2 Pro идват с нови и подобрени функционалности: водеща в индустрията водоустойчивост и проследяване при плуване: двете устройства са резистентни към вода до 5 ATM, превръщайки ги в идеален спътник при плуване, сега с най-новото приложение за уроци по плуване, Speedo On, Gear Sport и Gear Fit2 Pro също така ви позволяват лесно да проследявате ключовите показатели при плуване, включително брой дължини, време за една дължина, тип замах и др, мониторинг на сърдечния ритъм от най-високо ниво: С подобрена точност, устройствата предлагат съвременно наблюдение на сърдечния ритъм в реално време. Те ви помагат непрекъснато да следите сърдечната си дейност - независимо дали се наслаждавате на следобедна дрямка или на ободряваща тренировка на

велоаргометъра, премиум партньорства: Ежедневната активност може да бъде допълнена с подновените партньорства с Under Armor и Spotify. И двете устройства осигуряват достъп до фитнес приложенията на Under Armor, включително Under Amour Record, MyFitnessPal, MapMyRun и Endomondo. Режимът Offline на Spotify ви позволява да слушате любимата си музика онлайн, офлайн и дори без вашия смартфон, за да се наслаждавате на любимите си мелодии независимо от местоположението ви, автоматично разпознаване на активността: Автоматичното разпознаване на

активността, вградено в устройствата, е в унисон с тялото ви и може да разпознае