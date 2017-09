Днес във фокуса е двубоят между "Ливърпул" и "Севиля"

Банкеръ Daily

Стадион "Анфийлд" помни много славни футболни мигове.

Тази вечер ще има още осем срещи от груповата фаза на Шампионската лига. В напредварата се включват и шестнадесет отбора от групите E, F, G и H.

С най-голям интерес тази вечер се очаква срещата между "Ливърпул" и "Севиля" от група Е. Юрген Клоп е треньор на "Ливърпул" от 2015 г. и все още не успява да се справи със задачата да върне старата слава на отбора. Успехите на английския тим са в минало време.

ФК "Ливърпул" (на английски: Liverpool Football Club) е основан на 3 юни 1892 година. Химнът на Ливърпул е песента You'll Never Walk Alone ('Никога няма да вървиш сам'). Отборът е от едноименния град и играе мачовете си на стадион "Анфийлд", който се намира на около 5 км от центъра на града. Отборът, който е известен с прозвището "Червените" и "Мърсисайдци", се състезава се в Английската висша лига и по броя на титлите си е вторият най-успешен отбор в историята на английския футбол. Клубът е печелил 18 пъти шампионската титла на Първа дивизия (за последно в сезон 1989-1990 г.). Интересен факт е, че "Ливърпул" не е печелил първо място откакто първенството на Англия се казва Висша Лига (т.е. след сезон 1992/1993 г.). Клубът е печелил седем пъти Купата на ФА, осем пъти Купата на лигата, пет пъти Шампионската лига и три пъти Лига Европа, но най-пресният му международен успех е от сезон 2004/2005, когато печели Шампионската лига след 3-3 и 3-2 след дузпи срещу "Милан". "Ливърпул" е член на групата Г-14, съставена от водещите европейски футболни клубове. "Ливърпул" държи рекорда за най-голяма победа в историята на Шампионска лига. На 6 ноември 2007 г. побеждават с 8:0 като домакини турския "Бешикташ" в мач от груповата фаза на турнира.

Тази вечер мачът пропускат двама играчи на "Ливърпул" - вратарят Адам Богдан и халфът Адам Лалана.

ФК "Севиля" (на испански: Sevilla Fútbol Club - Севиля Футбол Клуб) е професионален футболен клуб от едноименния град, който играе в испанския шампионат Примера дивисион. Основан е на 14 октомври 1905 г., което го прави най-стария футболен клуб в Севиля и втория най-стар клуб в Андалусия. Клубът е носител на четири престижни награди: Купа на УЕФА (5 титли), Суперкупата на УЕФА (2006 г.), Купата на краля (5 трофея) и Суперкупата на Испания (2007 г.), като успехите го следват в последните десет години. Може спокойно да се каже, че той беше господарят на Лига Европа. "Севиля" спечили турнира през сезоните 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016.

През миналата година отборът се възползва от правото си като победител в Лига Европа да се включи в турнира Шам.ипонска лига, но без особен успех. Отборът стигна до четвъртфиналите, където бе спрян от английския "Лестър". Сега играе в най-комерсиалния клубен турнир като четвърти в Примера Дивисион, също така позната като ЛаЛига, дивизията от най-високо ниво на професионалната футболна лига на Испания. От лятото на 2017 г. аржентинецът Едуардо Берицо е треньор на "Севиля".

Срещата ще се играе на "Анфийлд" (Anfield ) - футболен стадион, разположен в Ливърпул, който е с капацитет за 54 074 зрители. Стадионът е издигнат през 1884 г. и първоначално е дом на футболния клуб "Евертън" (Everton F.C.) до тяхното преместване през 1892 година. Оттогава теренът се стопанисва от отбора на "Ливърпул". Традиционните цветове на "Мърсисайдци" са червен и бял, като от средата на 60-те за домакински екип се налага изцяло червеният. Размерите на игрището са 101 на 68 м, което е спазено с изискванията на футболната асоциация. Самият терен е заобиколен от четирите големи трибуни - "Анфийлд Роуд" (Anfield Road), "Сенчънари Стенд" (Centenary Stand), "Спайън Коп" (Spion Kop) и "Мейн Стенд" (Main Stand), като всяка от тях е покрита. Влизането в самата сграда се извършва с помощта на смарт карти, вместо остарялата въртележка. Тази система влиза в употреба през 2005 година. Трибуната "Сенчънари Стенд" побира 11 762 места, за разлика от "Спайън Коп", която може да събере общо 30 000 зрители, въпреки слагането на покрив през 1928 година.

Интересно на стадиона "Анфийлд" е табелката с надпис "ТОВА Е АНФИЙЛД", която е закачена над стълбите, слизащи към съблекалните на играчите. Има традиция, при излизането си всеки футболист да докосва надписа, защото той носи късмет.

В другата среща от група "Е" словенският "Ногометни Клуб Марибор" (на сърбохърватски: Nogometni Klub Maribor) от град Марибор посреща московският "Спартак". Домакините са сред трите словенски клуба, които никога не са изпадали от Словенската първа лига, основана през 1991 година. "Марибор" е считан за символ на словенския футбол. Двата отбора едва ли ще се намесят в спора на "Ливърпул" и "Севиля". Най-вероятно ще воюват за третото място, което дава право за излизане от групата и участие в Лига Европа.

Другите срещи

Тази вечер футболни вълнения ще има още в група F. В Ротердам холандският шампион "Фейенорд" приема на стадион "Фейенорд", по-познат с прозвището си "Дъ Койп" ("Ваната"), английския "Манчестър Сити". Англичаните пристигат като фаворити, а и като лидери във Висшата лига в момента. Украинският шампион "Шахтьор" (Донецк) ще има трудна задача срещу италианския "Наполи".

Феновете на "Порто" очакват успех срещу "Бешикташ" на "Щадио Драгао" (Estádio do Dragão) и всичко друго би било изненада в група G. Дебютантът "РБ Лайпциг" в турнира приема у дома френския шампион "Монако". Футболистите на немския отбор ще разчитат на публиката си на "Ред Бул Арена".

Най-лека изглежда задачата на "Реал" (Мадрид) в група Н. Отборът на Зинедин Зидан приема на стадион "Сантяго Бернабеу" скромният тим на ФК "Апоел" от Никозия. В отбора на кипърците ще наблюдаваме и един българин - защитникът Живко Миланов. Най-добрите постижения на "Легендите", както е известен клубът в Кипър, в европейските клубни турнири е участие на четвъртфинал в Шампионска лига през сезон 2011/2012, където отпада именно от "Реал" (Мадрид). На футболистите на "Тотнъм Хотспър" никак няма да им е лесно срещу напористия отбор на "Борусия" (Дортмунд). Клубът от Северен Лондон с прозвище Spurs ("Шпорите") играе срещите си на стадион "Уайт Харт Лейн". Екипът му е бели фланелки, тъмносини шорти и тъмносини чорапи. Девизът на клуба е Audere est Facere (латински: "Да дръзнеш значи да го направиш"), (на английски: To Dare Is To Do), а емблемата изобразява боен петел стъпил върху футболна топка.