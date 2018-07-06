Преживявания

Банкеръ Weekly

Най-новият петзвезден бизнес хотел в София, управляван от световната верига "Интерконтинентал", на мястото на "Радисън", отвори врати. Залагаме на прогнозите за увеличение на бизнес пътуванията към столичния град, коментира генералният мениджър Анджело Зукала. Уверени сме, че София може да поеме и други брандове.