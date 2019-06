Шефът на Роснефт Игор Сечин предложи да се "върне на пазара предишното му величие"

Банкеръ Daily

Шефът на руския нефтодобиващ гигант "Роснефт" Игор Сечин, който говори днес на Международния икономически форум в Санкт Петербург, предложи на своите колеги от бранша "да върнат на пазара предишното му величие", сочи ТАСС.

"Единственият глобален регулатор не само не е безпристрастен, но и съвсем очевидно обслужва изключително локални интереси. Затова, ако префразирам известният лозунг на президента Тръмп - "Make America great again", бих искал да се обърна към участниците в Петербургския икономически форум с призив с думите "Дайте да върнем на пазара неговото минало величие!". Или ако искате "Make the market great again!", е заявил Сечин.

Според него енергодобивът като една от най-глобалните индустрии, е държана като заложник на едностранна политическа програма и "има признаци на разпространение на тази болест в други индустрии", заключил шефът на Роснефт.