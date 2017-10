Pfizer може да продаде бизнеса си за продукти за грижа за здравето

Банкеръ Daily

Офисът на Pfizer в Ню-Йорк на 42-ра улица - една от най-оживените в централен Манхатън.

Мениджърите на американската Pfizer Inc. обмислят възможността за продажба на бизнеса си за продукти за грижа за здравето, съобщават информационните агенции.

Плановете на фармацевтичната компания в следващите месеци предвиждат да се раздели напълно или частично с някои от бизнесите си чрез продажба, сливане или друг вид транзакция. В портфолиото на Pfizer са популярни продукти като мултивитамините Centrum, балсама за устни ChapStick и болкоуспокояващото Advil. А брандовете й Centrum и Advil са в топ 10 на най-продаваните продукти на американската група. Подразделението на Pfizer е било лидер по продажби на продукти, за които не се изисква лекарска рецепта с приходи от 3.4 млрд. долара за 2016 година. Според изпълнителния директор на Pfizer Йън Ред стойността на дивизията ще се увеличи, ако се отдели от Pfizer.

През 2015 г. британската Reckitt Benckiser имаше интерес към бизнеса за продукти за грижа за здравето. Сред другите кандидати в списъка на анализаторите изпъква най-голямата компания за храни в света Nestle. Очаква се интерес към подобна сделка да порявят британската GlaxoSmithKline, германската Bayer, френската Sanofi и американските Johnson & Johnson, Procter & Gamble и Abott.

През 1849 г. братовчедите Чарлс Пфайзeр и Чарлс Ърхарт основават Charles Pfizer & Company в червена тухлена сграда в Бруклин, Ню Йорк. Новаторското им масово производство на лимонена киселина донася началния успех на компанията. През Втората световна война Pfizer се отзовава на призив от страна на американското правителство за ускоряване на производството на пеницилин. От всички компании, които се занимават с масово производство на пеницилин, единствено Pfizer използва ферментационна технология. Изследователите на Pfizer разработиха и световноизвестния препарат виагра. Производството на компанията е разпръснато в заводи в САЩ, Великобритания, Франция, Италия, Холандия, Германия, Турция (общо в 46 страни). Pfizer има представителства в над 100 страни. Основните подразделения на компанията са: Human Health, Animal Health и Corporate Groups.

Най-големите акционери в Pfizer в края на 2016 г. са: The Vanguard Group, Inc (6.32%), State Street Corporation (4.95%), BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (2.66%), JPMorgan Chase (1.81%), T. Rowe Price Associates, Inc. (1.81%), Bank Of America Corporation (1.74%), BlackRock Fund Advisors (1.57%), The Bank Of New York Mellon Corporation (1.38%), Northern Trust Corporation (1.35%) и Capital World Investors (1.32%).

Pfizer има бизнес в България от 1995 година. В момента в българската организация - "Пфайзер Люксембург САРЛ", Клон България, работят около 100 служители. Офисът се намира в София, а медицинските представители покриват цялата територия на страната. Структурата на компанията в България се разделя на три бизнес юнита - "Иновативни продукти", "Установени продукти" и "Онкология", всеки от които работи в различни области на медицината. В допълнение, някои от ваксините и лекарствата без лекарско предписание също присъстват на българския пазар.