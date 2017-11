Мег Уитман сдава поста след шест години начело на Hewlett Packard Enterprise

Банкеръ Daily

Мег Уитман (родена 1956 г.) ще се оттегли от поста на главен изпълнителен директор на Hewlett Packard Enterprise, съобщават световните агенции. Така приключва шестгодишното й успешно управление в една от най-големите световни корпорации в сферата на информационните технологии, известна със своите принтери, персонални компютри и сървъри.

Акциите на компанията реагираха мигновено и понижиха стойността си. Hewlett Packard Enterprise се опитва да се адаптира към новата ситуация, в която корпоративните клиенти позиционират по-голяма част от дигиталните си операции в облака и се отказват от купуването на собствено оборудване.

Уитман е една от най-влиятелните жени в американския бизнес пейзаж и бивш кандидат за губернатор на Калифорния (през 2010 г.). Тя предприе решителната стъпка по преструктурирането на бизнеса и през 2015 г. раздели Hewlett Packard Co на две нови компании - HP Inc. и Hewlett Packard Enterprise. Първата наследява бизнеса по производство на персонални компютри и принтери. Неин ръководител е Дион Уайзлър, който преди разделянето бе начело на поделението "Printing and Personal Systems". Hewlett Packard Enterprise предлага корпоративни IT системи. Управлението на компанията бе поето от Мег Уитман. Заедно с разделянето на активите Уитман съкрати и хиляди работни места.

Мястото на Уитман от февруари 2018-а ще заеме Антонио Нери, относително неизвестен директор на HP, който е в компанията от около четвърт век. В момента той е като президент на компанията. Нери има опит в компютърното инженерство и е работил в няколко звена на HPE. "Имаме доста по-малка, по-гъвкава и доста по-фокусирана компания", казва Уитман. "Смятам, че е правилното време за Антионио и за новото поколение лидери да поемат управлението." Нери ще се присъедини към съвета на директорите на HPE. Уитман ще остане само член на борда.

Уитман твърди, че не планира да управлява друга компания в момента.

Hewlett-Packard Company е основана през 1939 г. от Бил Хюлет и Дейв Пакард. Корпоративното седалище се намира в Пало Алто - град в района на залива на Сан Франциско, Западна Калифорния. Районът е известен като Силициевата долина и място на офисите на най-големите компании в областта на информационните технологии.

Hewlett-Packard България ЕООД (дъщерна фирма на Hewlett-Packard) е една от големите компании в българския IT сектор. Първият офис на Hewlett-Packard в България е отворен на 1 януари 1998 г., а през 2006 г. в София е създаден Глобален център за услуги за Европа, Средният Изток и Африка, в който работят над 4000 служители. Дейностите, извършвани в центъра в София, могат най-общо да бъдат разделени на три групи. Първата е IT Outsourcing, която осигурява дистанционни инфраструктурни мениджмънт услуги за Windows, UX, Storage (SAN), database, Network, Information Security и Mainframe технологии. Тази организация е част от направлението HP Enterprise Services и работи изцяло за корпоративния пазар. Global Solution Center отговаря за клиенти от Швейцария, Австрия и Германия. Екип от професионалисти осъществява дистанционно диагностициране на проблеми и осигурява решения за корпоративни клиенти.

Третата Cross-functional/ back office подпомага основните дейности, осъществявани от HP, като администрация, управление на човешки ресурси, анализи, снабдяване (Global Parts Supply Chain) и управление на проекти (Project Management), внедряване или оптимизиране на IT процеси в контекста на ITIL (IT Information Library) и ITSM (IT Service Management) и други.